Let Us Prey – Virtues Of The Vicious

Artist: Let Us Prey

Herkunft: USA



Album: Virtues Of the Vicious



Spiellänge: 51:57 Minuten

Genre: Death Metal, Thrash Metal, Progressiver Metal



Release: 24.07.2020



Label: M-Theory Audio

Links: https://www.facebook.com/letuspreyband

https://letusprey.bandcamp.com/

https://www.letuspreyband.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Marc Lopes

Gitarre – Jon Morency

Gitarre – Jesse Near

Schlagzeug – Darin Moyen



Tracklist:

Above The Vaulted Sky Virtous Of The Vicious In Suffering Halo Crown Murder Thy Maker The Saint Of Killers Ghost Echoes The Cruel Creations Of Me Prey And Hell Follwed With Me

Let Us Prey aus Boston, Massachusetts waren mir bis dato kein Begriff. Kein Wunder, denn die Band existiert auch noch nicht so lange bzw. es gab noch nicht so viele Veröffentlichungen. Im Jahre 2016 kam die EP namens The Saint Of Killers heraus und nun das Debütalbum der Amerikaner. Den meisten wird aber der Sänger bekannt sein. Marc Lopes. Dieser ist ansonsten noch bei Ross The Boss tätig. So viel dazu. Lassen wir die Musik für sich sprechen.

Musikalisch darf man Ross The Boss nicht als Vergleich hernehmen, denn die Richtung ist schon eine andere, trotzdem ist es aus Werbezwecken natürlich nicht verkehrt, wenn man darauf zurückgreifen kann.

Puh, habe ich nur gedacht, nach einmal durchhören. Starker Tobak, hier und da echt geile Sachen dabei, aber dann wieder teilweise überladen oder too much. Kann ich gar nicht beschreiben. Ran an zwei weitere Durchgänge.

Ich möchte hier nicht in Einzelheiten verfallen, denn dann würde ich hier morgen noch schreiben. Was auffallend ist (und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es geil oder ätzend finden soll), sind die hohen Schreie von Marc Lopes. Rob Halford lässt grüßen. Keine Frage, Marc hat die drauf und die gehen durchs Mark, aber ob die passen, weiß ich nicht so richtig. Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig, wie bei dem ganzen Album. Neben den hohen Schreien agieren sie halt auch mit extremen Vocals und die passen meiner Meinung nach besser zur Mucke.

Was machen die Burschen also? Schubladendenker können getrost zum nächsten Review übergehen. Die Burschen mischen irgendwie alles. Death Metal, Thrash Metal, progressiven Metal, Heavy Metal und auch Metalcore.

Irgendwie ist das Songwriting sehr variabel, aber nie so richtig auf den Punkt kommend bzw. killend. Vielleicht sollte man sich doch für irgendwas entscheiden. Der CD Namensgeber Virtues Of The Vicious z.B. ist sowohl brutal, episch und klingt ganz fett, aber auch hier ist es meiner Meinung nach schon ein wenig zu überladen. Gute Melodien und gute thrashige Riffs, keine Frage.

Ansonsten geht man auch progressiv zu Werke, so wie bei Halo Crown – obwohl sie auch eingängig können, was sie mit Prey beweisen oder man bedient sich einer gelungenen Midtemponummer (And Hell Followed Me).

Diese Schiene gefällt mir eigentlich recht gut. In Suffering ist recht ruhig und gut strukturiert. Eine gute Melodie trägt den Song, aber auch hier wird es recht holprig.

Und nun bin ich doch kurz auf die einzelnen Songs eingegangen. Man muss sich als Reviewer auch manchmal selber überraschen, hehe.

So richtig entscheiden kann ich mich nicht, ob ich es mag oder nicht. Das Album hat durchaus seine Momente, auf der anderen Seite finde ich es ein wenig überladen. Am besten macht ihr euch ein eigenes Bild. Der moderne Metalanteil ist nicht meine Baustelle, die Death und Thrash Metal Elemente da schon eher.