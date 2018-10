Die Band Level Fields, hat einen weltweiten Deal bei Pure Steel Records unterschrieben.

Die Band, die sich 2013 gründete, bezeichnet ihren Musikstil als „Metal with Doomy and Prog influences“.

Das Debütalbum mit dem Titel 1104 wird über Pure Steel Records erscheinen.

Line-Up:

Marco Ahrens (Poverty’s No Crime) – guitars, bass, keyboards

Alan Tecchio (Watchtower, Mike LePond’s Silent Assassins, ex-Hades ex-Non-Fiction, ex-Seven Witches, ex-Autumn Hour) – vocals

Andreas „Theo“ Tegeler (Poverty’s No Crime, Life Artist, Bleeding, ex-Pride Shall Fall) – drums

Clint Arent(ex-Autumn Hour) – bass

www.facebook.com/LevelFieldsFanPage/

Mehr über LEVEL FIELDS

Kommentare

Kommentare