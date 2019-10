Lik – Stockholm Death Metal

Artist: Lik

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Stockholm Death Metal

Spiellänge: 10:42 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 27.09.2019

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/LIKofficial



Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Tomas Åkvik

Gitarre – Chris Barkensjö

Bassgitarre – Joakim „Myre“ Antman

Schlagzeug, Gesang – Chris Barkensjö

Tracklist:

Revel In Gore Rid You Of Your Flesh (Live) Embrace The End (Live)

Lik haben im September drei Tracks unter den Namen Stockholm Death Metal über Metal Blade Records herausgebracht. In zehn Minuten wollen die Schweden eine kleine aber feine Death Metal Duftnote abgeben. Revel In Gore wurde im Studio aufgenommen und dominiert die kleine Session. Druckvoll ohne Kompromisse gibt es skandinavischen Todesblei, der absolut tödlich jeden Schädel spaltet. Viel zu umschreiben gibt es in dieser kleinen Veröffentlichung natürlich nicht. Alle drei Nummern laufen gerade einmal zwischen der drei und vier Minuten-Marke umher. Revel In Gore gefällt auf Anhieb. Roh, unverbraucht, mit einem Presslufthammer auf Betriebstemperatur legen Lik gleich los, als würde es keinen Morgen mehr geben. Viel Zeit zum Präsentieren haben sie auch gar nicht und daher bleibt keine Sekunde zu verlieren. Revel In Gore beinhaltet eine enorme Energie, macht auf Anhieb Spaß und lässt viele Genrevertreter im Regen stehen. Der Hall im Gesang optimal hinterlegt, sorgt für noch mehr Power. Die Gesangsfarben von Tomas Åkvik und Schlagzeuger Chris Barkensjö lassen keinen Platz für Zweifel. Die Brechstange erstmals ausgepackt, bersten die Balken, die auseinandergedrückt werden sollen, am laufenden Band. Auch die beiden Liveaufnahmen von Rid You Of Your Flesh und Embrace The End kann man ohne Probleme laut aufdrehen. Lik erzeugen einen Hass, der bis in die Haarspitzen elektrisiert.