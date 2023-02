Like We Are: veröffentlichen am 24.02.2023 ihre Single „Dead To Me“

Geradlinig, geebnet, geteert und dreimal poliert – ziemlich genau so verlief der Lebensweg von fünf Mittzwanzigern aus der Alpenrepublik. Like We Are sind die neue Erfolgsgeschichte aus Österreich und legten 2022 mit ihrer Debüt-EP Elevate einen raketenartigen Senkrechtstart des modernen Rocks hin. Ihr Debüt-Release mit über 100.000 Streams, ausverkauften Shows (EP-Release Konzert, Szene Openair Lustenau) und zahlreicher Präsenz in diversen Medien klingen nach einem Newcomer-Märchen?

Ganz im Ernst? „Shit worked“, aber Musik ist doch „nix gscheids“? Aufgewachsen im privilegierten Umfeld und nie etwas vermisst, wurden ihre privaten Wege für sie von allen Hürden freigeräumt. Es mangelte genau an nichts – und eben doch am Elementaren. Der Satz „Auch im Goldenen Käfig ist man nicht frei“ trifft wohl auf keinen Act so gut zu, wie auf Like We Are. Man erwartete eine Gegenleistung in Form von Verzicht: Verzicht auf die Musik von Like We Are! Die Fünf hatten Gott sei Dank andere Pläne und so konnte der ekelhaft eiskalte Gegenwind von Sätzen wie „Mach was Ordentliches“, „Musik ist kein Beruf“, „Das wird eh nix“ in angenehme Thermik zur Beflügelung verwandelt werden.

Wer denkt, das war’s – der irrt! Auf all das bescheuerte und inhaltslose Geschwafel haben die Jungs nämlich so richtig Bock! So richtig Lust darauf, all das zu pulverisieren und begeisterte Menschen vor den Bühnen und Lautsprechern zurückzulassen. Like We Are arbeiten dabei mit niemand Geringerem als Christoph Wieczorek aus der Überflieger-Runde Annisokay an ihrem Debütalbum, welches am 24.11.2023 erscheinen wird. Wenn die Besten der Besten zusammenarbeiten, schlagen alle aktuellen und zukünftigen Like We Army Herzen jetzt schon höher!

Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt die vielversprechende Truppe einen Vorgeschmack mit ihrer ersten Single-Auskopplung Dead To Me – moderner und eingängiger denn je. Mit Synthies und Beats untermalt, treffen Like We Are mit Modern-Rock den Zahn der Zeit und erzählen dabei von Selbstkritik bis hin zur endgültigen Enttäuschung von sich selbst. Die fünf sympathischen Österreicher knallen einen Modern-Rock vom Gipfel, der das Stirnrunzeln über sinnlose und völlig haltlose Behauptungen in die Trommelfelle der Fans und „Hater“ bläst! Der zweifellos für größere Bühnen und auch Clubshows geeignete, moderne Sound glänzt durch Eingängigkeit. Große Refrains und gewagte elektronische Elemente werden durch eine unverkennbare Stimme komplettiert. Die Modern Rock Hymnen von Like We Are strotzen gerade so vor Motivation: Jeder Lebensweg kann erfolgreich sein, wenn man seine To-Do’s mit Power und Hartnäckigkeit durchsetzt. Genau das beweisen die fünf Modern-Rocker mit ihrem Durchhaltevermögen und Fokus. Mit dem Bewusstsein, dass es eben nicht nur gerade und geebnete Wege gibt, geht die Band ihren eigenen Weg weiter neue Fans zu inspirieren und zu einem neuen Aushängeschild in Sachen emotionalem und anspruchsvollem Modern-Core zu werden.

Dead To Me ist am 24.02.2023 auf allen Plattformen zu hören.