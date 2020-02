Limp Bizkit: Nu Metal-Pioniere um Fred Durst touren im August 2020 in Deutschland

Ab Mittwoch, dem 12. Februar 2020 – 10.00 Uhr bieten die Ticketanbieter MyTicket & CTS Eventim Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 14. Februar 2020 – 10.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

„Man muss sich einfach bewegen, mitmachen, sich wieder jung fühlen.“ (KiM – Kultur In München)

„Der perfekte Punkt zwischen Wut und Spaß.“ (vice.de)

„Limp Bizkit schaffen es heute noch, dass die Sporthalle in Hamburg so derbe durchknallt.“ (metal.de)

Sie gehören zu den innovativsten Bands ihres Genres und sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten dazu. Seit ihrer Gründung 1994 in Jacksonville/Florida beeinflussen Limp Bizkit im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte eine Unzahl von Nachwuchsmusikern. Ihr innovativer, mitreißender Mix aus peitschenden Rhythmen, massiven Gitarrenwänden und funkigen Hip-Hop-Elementen, der Nu Metal, ist eine Neuinterpretation der Crossover-Musik aus den frühen 90ern. Damals gründet Bandleader Fred Durst mit dem Bassisten Sam Rivers und John Otto am Schlagzeug sein erstes Musikprojekt, einige Monate später stößt Gitarrist Wes Borland hinzu. Mithilfe der befreundeten Band Korn touren sie mit den Deftones und House Of Pain. Von letzteren steigt DJ Lethal von House Of Pain ein. Das im Juli 1997 veröffentlichtes Debüt Three Dollar Bill, Y’all wird mit über zwei Millionen Verkäufen zum überwältigenden Erfolg. Die Nachfolger Significant Other (1999) und Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water (2000) verkaufen sich zusammen über 16 Millionen Mal, es folgen drei Grammy-Nominierungen, die Singlehits wie Nookie,Rollin’, Take A Look Around oder die Coverversion von George Michaels Faith untermauern ihre Stilbreite und Experimentierfreude. Ihr viertes Album Results May Vary von 2003 wird erneut ein internationaler Charterfolg (Platz 3 in den USA, Platz 1 in Deutschland), entsteht aber ohne Wes Borland. Beim Nachfolger The Unquestionable Truth (2005) ist Borland wieder dabei, es folgen eine Greatest Hitz und eine kreative Pause, die mit Gold Cobra, dem offiziellen Comeback 2011 beendet wird (Platz 1 in Deutschland). Zurzeit arbeitet die Band mit Top-Produzent Ross Robinson am siebten Album Stampede Of The Disco Elephants, das voraussichtlich 2020 erscheinen soll. Aber ob neues Material im Set oder nicht – Live sind Limp Bizkit nach wie vor eine der großen Attraktionen im Nu Metal-Bereich.

Weitere Informationen unter: www.limpbizkit.com