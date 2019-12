Liv Kristine – Live in der Alten Seminarturnhalle Nagold am 20.12.2019 Nagold (Vorbericht)

Headliner: Liv Kristine

Vorband: Audionaut

Ort: Alte Seminarturnhalle, Lange Str. 5, 72202 Nagold

Datum: 20.12.2019

Kosten: 22 € (zzgl. VVK Gebühren)

Genre: Symphonic Metal, Folk Metal, Gothic Metal

Veranstalter: Alte Seminarturnhalle Nagold e. V.

Link: https://www.facebook.com/events/528723751223116/

Am 20.12.2019 ist es in Nagold im Schwarzwald wieder soweit. Bereits zum achten Mal wird die international bekannte und erfolgreiche norwegische Sängerin Liv Kristine kurz vor den Feiertagen die Alte Seminarturnhalle erstrahlen lassen. Liv Kristine ist, neben mehreren Solowerken und Gastauftritten bei international bekannten Bands, vielen Metallern als ehemalige Sängerin solcher Bands wie Theatre Of Tragedy und Leaves’ Eyes bekannt.

Liv Kristine wird mit hochkarätigen Musikern alte und neue Songs ihrer beispiellosen Karriere performen. Von sanften Melodien bis zu harten doomigen Gothic Metal wird ihr musikalischer Bogen reichen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird es erneut ein denkwürdiger langer Abend in Nagold werden. Diesen Abend kurz vor dem Weihnachtsfest kann man beinahe schon als Traditionskonzert unter Fans und Freunden bezeichnen.

Die Ausnahmekünstlerin wird sich nach der Show für Autogramme und Fotos bereit halten. Eine schöne Gelegenheit, die sympathische Sängerin Liv Kristine live in Concert und anschließend einmal „hautnah“ zu erleben.

Liv Kristine wird an diesem Abend die kommenden Weihnachtage in Nagold einläuten. Ein ganz besonderer Abend, den sich kein Fan vorzüglicher Musik entgehen lassen sollte.

Supportet wird Liv Kristine an diesem Abend von der Stuttgarter Rock- und Metalband Audionaut.

Ganz speziell an diesem Abend, wird es noch eine ganz besondere Überraschung für die Konzertbesucher dieses Abends geben. Was dies ist, wird noch nicht verraten. Dazu mehr in Kürze!

Tickets gibt es hier