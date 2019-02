Im April sind Long Distance Calling mit ihren Seats & Sounds Special Shows erstmals in bestuhlten Kulturhäusern unterwegs.

Die Band dazu:

„Im April 2019 werden wir Euch mit der Seats & Sounds Tour eine neue Facette von uns zeigen: LDC wie ihr uns noch nie gehört und gesehen habt. In drei stimmungs- und geschmackvollen Venues werden wir erstmals bestuhlte Konzerte spielen, auf denen ihr euch entspannt zurücklehnen und uns audiovisuell genießen könnt. Handverlesene Gäste, eine maßgeschneiderte und erweiterte Lightshow sowie die eine oder andere Überraschung in Sachen audiophilem Sound werden das Gesamtbild abrunden. Außerdem wollen wir auf diesen Shows das zehnjährige Jubiläum unseres zweiten Albums Avoid The Light mit euch feiern. Wir freuen uns diese neue Erfahrung und zwei (!) umfassende Setlists in stilvollem Ambiente mit euch zu teilen. Love LDC“

Tickets: http://bit.ly/2BSNvk2

Präsentiert von Visions, Guitar, Gitarre&Bass, Eclipsed, Metal.de, Kulturnews und Piranha

04.04.19 Ludwigsburg, Scala Ludwigsburg

05.04.19 Köln, Kulturkirche Köln (AUSVERKAUFT)

06.04.19 Hamburg, Kulturkirche Altona

