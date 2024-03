Nachdem Lorna Shore vor kurzem die Instrumentalversion von Pain Remains veröffentlicht haben, bieten sie ihren Fans nun ein komplettes Playthrough-Video für die Pain Remains-Trilogie! Seht euch den Clip jetzt hier an:

Pain Remains Trilogie:

Pain Remains I: Dancing Like Flames

Pain Remains II: After All I’ve Done, I’ll Disappear

Pain Remains III: In A Sea Of Fire

Facebook