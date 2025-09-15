Love Your Witch: veröffentlichen ihre erste Video-Single „Strider“ aus dem kommenden Studioalbum „Radio Fantasia“

Love Your Witch, die in Tel Aviv gegründete Stoner-Thrash-Powerhouse, die mittlerweile fest in Berlins Underground-Szene verwurzelt ist, kehrt mit der Veröffentlichung ihres offiziellen Musikvideos zu Strider zurück. Dieser packende erste Single-Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten Album Radio Fantasia, das am 14. November 2025 erscheinen soll, zeigt eine beeindruckende Weiterentwicklung des Sounds der Band. Seht euch das Video hier an:

Der Track strotzt vor pulverisierenden Riffs, pulsierenden Rhythmen und halluzinatorischer Intensität. Das Video, eine elektrisierende visuelle Reise, die von Nadav Bar Tal und Baron Of Juxtaconcept inszeniert wurde (mit Schnitt und Farbkorrektur von Guy Ron), ergänzt den klanglichen Angriff mit kopfverdrehenden Bildern, die die rohe Energie und die kaleidoskopische Atmosphäre der Band verstärken.

Das unermüdliche Trio – Mor Gal an Bass, Gitarre und Gesang; Michael Kozlovsky an der Gitarre; und Amit Abrahami am Schlagzeug – wird mit der Veröffentlichung von Radio Fantasia Love Your Witch unter den kühnsten Akteuren positionieren, die den modernen Stoner- und Thrash-Metal neu gestalten.

Gegründet 2018 in Tel Aviv und mittlerweile in Berlin ansässig, kreiert Love Your Witch eine Fusion aus Stoner Rock und Thrash Metal. Seit ihrer Gründung haben sie jedes Jahr ein vollständiges Album und eine epische, lange Single von 23 Minuten veröffentlicht. Sie haben Hunderte von Shows in ganz Israel gespielt, fünf EU-UK-Touren unternommen und Legenden wie Eyehategod und Acid King unterstützt.

Ihr achtes Release Radio Fantasia wurde von Chris Fielding aufgenommen, gemischt und gemastert und bietet eine Bandbreite von 70er Rock, Grunge, Stoner Metal und Rockballaden. Mit verrückten Soli, schweren Grooves und schwebenden Vocals liefert Love Your Witch eine authentische, rohe und bühnenerschütternde Rock’n’Roll-Performance, die Heavy Metal in eine filmische Rockreise verwandelt. Radio Fantasia erkundet sowohl die erhebenden als auch die beunruhigenden Seiten der Vorstellungskraft, berührt bekannte Geschichten und taucht gleichzeitig tief in unsere Fantasien ein.

Radio Fantasia – Trackliste:

1. The New World

2. Galactic Order

3. Strider

4. Butterfly

5. Sleeping On The Spider’s Web

6. Mercy Kill

7. Farewell

8. Cancel WW3

Mit dieser Veröffentlichung überschreiten Love Your Witch weiterhin die Grenzen des Genres und präsentieren ein Werk, das als immersive Erfahrung resoniert – eine Radiostation, die auf die Sprache der Träume abgestimmt ist.

Psychonaut online:

https://www.facebook.com/stonertrashwitches

https://www.instagram.com/loveyourwitch