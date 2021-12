Lucifer For President – Asylum

Lucifer For President huldigen nicht nur der italienischen Kult-Band CCCP, sondern sie formen selber einen Extreme Metal, der auf verschiedenste Einflüsse blickt. Nach dem Motto „einfach kann jeder“ bringen die kleinen Teufel Black Metal, Raw Metal und Horror Punk Einflüsse in Stellung, um diese mit feinen Thrash Hooks zu überziehen. Wütend, wild und ganz sicher nicht handzahm lassen es die Männer auf ihrem ersten Silberling gleich richtig krachen. Immer mit dabei, seit dem Opener Satan Saves, der böse Lord himself, um die Klänge noch feuriger zu gestalten. Mit 40 Minuten und zehn Nummern machen sie ganz sicher nichts falsch. Als prägende Formationen werden neben Venom und Motörhead auch Celtic Frost oder Misfits genannt, was die Ausrichtung von Lucifer For President nochmals unterstreichen dürfte. Old school walzen die Riffs aus der Anlage, die Vocals liegen dabei in der Aufmachung ebenfalls in einem frühen Jahrzehnt und vermitteln ein Stück Nostalgie. N-Ikonoclast provoziert bewusst und bringt mit der frechen Punk ’n‘ Rock Attitüde das Mikrofon zum Glühen. Das Quartett lässt zumindest nichts anbrennen und vermengt die Zutaten je nach Belieben. Flüssig läuft Asylum und kann dabei sogar mehr punkten, als man am Anfang vermuten würde. Nach dem ersten Durchgang läuft der Silberling immer mehr Runden und man kommt auf Lucifer For President immer besser klar. Das Ziel dürfte nicht die große Bühne sein, eher schielt man auf einen Underground-Status, der schnell in Europa die Runde machen soll. Können die vielseitigen Musiker auch live liefern, dürfte da durchaus was für sie in der Zunft gehen. Stücke wie I’ve Got Two Friends oder Just Say No leben von ihrem eigenwilligen Charakter, der stets nach vorne geschoben das Aushängeschild der Düster-Rocker bildet. Wohin die Reise geht, muss man in den nächsten Monaten begutachten. Wer auf einen verrückten Cocktail mit schönen Kickass Moves steht und mit platten Attitüden klarkommt, darf auch Lucifer For President ein Ohr schenken.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Lucifer For President – Asylum in unserem Time For Metal Release-Kalender.