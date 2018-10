Die Bay Area Metal-Titanen Machine Head haben das offizielle Lyric Video zum Kracher Triple Beam veröffentlicht. Der Track stammt vom aktuellen Album Catharsis, das im Januar 2018 erschien und auf Platz #15 der Welt Charts krachte.

Seht das Lyric Video hier.

Machine Head touren derzeit im Rahmen der Freaks & Zeroes Tour durch Nordamerika. Es werden die letzten Shows im aktuellen Line-Up sein, nachdem Gitarrist Phil Demmel und Drummer Dave McClain ihren Ausstieg nach Abschluss der Tour verkündet hatten.

An Evening with Machine Head

North America Leg II: Freaks & Zeroes

10/10 Saskatoon, Louis‘?

10/12 Winnipeg, The Garrick?

10/13 Minot, The Original ?

10/15 Minneapolis, First Avenue **?

10/17 Madison, Majestic Theatre **?

10/18 Des Moines, Wooly’s **?

10/19 Kansas City, The Truman?

10/20 Joliet, The Forge?

10/22 Cleveland, Agora Theater **?

10/23 Grand Rapids, The Intersection ?

10/24 Detroit, Majestic Theater **?

10/26 Ft.Wayne, The Clyde Theater?

10/27 Columbus, Newport Music Hall?

10/29 Pittsburgh, Stage AE **?

10/30 Hartford, Webster Theatre?

10/31 Huntington, The Paramount ?

11/2 Sayreville, Starland Ballroom?

11/3 Richmond, The National?

11/4 Baltimore, Baltimore Soundstage?

11/7 Asheville, Orange Peel?

11/9 Lousiville, Mercury Ballroom?

11/10 Nashville, Exit/In?

11/11 Charlotte, The Underground ?

11/13 Ft. Lauderdale, Revolution ?

11/14 Tampa, The Ritz Ybor?

11/16 New Orleans, House of Blues?

11/17 Austin, Emo’s?

11/18 Lubbock, Jake’s?

11/20 Tucson, Club XS?

11/21 San Diego, House of Blues?

11/23 Anaheim, House of Blues ?

11/24 Santa Cruz, The Catalyst ?

** Make-up-date?

Kommentare

