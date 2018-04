In den letzten Tagen ließen die deutschen Indierocker von MADSEN bereits erste Details durchsickern, doch nun gibt es endlich den vollen Newsaufschlag mit allen Details zum siebten Studioalbum der Band um die Brüder Sebastian, Johannes und Sascha Madsen, die sich vor rund 15 Jahren aus dem beschaulichen Wendland aufmachten, die Bühnen der Republik zu erobern. Mission geglückt könnte man sagen: Kaum ein Festival, auf dem MADSEN nicht schon zu Gast waren und mit ihren Livequalitäten neue und alte Fans begeisterten, fünf Top 10-Alben und stetig wachsende Hallen bei ihren Touren, sprechen eine deutliche Sprache.

Am 15.06.2018 erscheint nun das siebte Album »Lichtjahre« auf Arising Empire. Den ersten Track ‚Rückenwind‚ gibt es ab sofort zu hören. Der Song präsentiert MADSEN in Bestform. Ein schwer groovendes Gitarrenbrett geht mit der bandtypischen Eingängigkeit die perfekte Symbiose ein und mündet einen hymnisch-euphorischen Refrain der wie gemacht ist für den Start in den Frühling bzw. den Sommer: Raus aus dem Haus, los zu was auch immer da wartet und erlebt werden will! Wenn nicht jetzt, wann dann? Mit der richtigen Person an der Seite ist alles möglich.

Bevor MADSEN im Sommer unter anderem beim Hurricane und Southside auftreten, spielen sie sich mit ein paar exklusiven Clubshows in Deutschland und Österreich warm. Während die Konzerte in Österreich bereits angekündigt und auf dem Weg sind, ausverkauft zu sein, sind die Tickets für die drei deutschen Shows ab sofort erhältlich. Hier sollte man nicht lange zögern, denn die Karten dürften in kürzester Zeit vergriffen sein!

»Lichtjahre« – Tour 2018

04.05. A Vienna – Arena

05.05. A Salzburg – Rockhouse

11.05. D Berlin – Huxley’s

23.05. D Bochum – Zeche

24.05. D Hamburg – Markthalle

14.06. D Trier – Porta Hoch Drei Open Air

23.06. D Scheeßel – Hurricane Festival

24.06. D Neuhausen ob Eck – Southside Festival

27. – 29.07. D Viersen – Eier mit Speck Festival

17./18.08. D Georgsmarienhütte – Hütte Rockt Festival

17. – 19.08. D Großpösna – Highfield Festival

25.08. D Wolfshagen – Rock am Beckenrand

MADSEN sind:

Sebastian Madsen – Vocals / Guitar

Johannes Madsen – Guitar

Sascha Madsen – Drums / Vocals

Niko Maurer – Bass

