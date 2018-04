Das MICHAEL SCHENKER FEST freut sich, ankündigen zu können, dass es im Oktober/November durch Europa/UK touren wird, um sein aktuelles Studioalbum »Resurrection«, das via Nuclear Blast erschienen ist, live vorzustellen. Die Tour umfasst zwölf Headlineshows mit Support von EDEN’S CURSE (nur UK!) sowie einen Headlineauftritt beim 12. Hard Rock Hell.

Michael Schenker kommentiert:

„Nach der wirklich tollen und erfolgreichen Tour durch Nordamerika freue ich mich, dass wir mit dem MICHAEL SCHENKER FEST auch in Europa/UK touren werden. Dabei werden wir eine ausgedehnte Setlist präsentieren, die sowohl M.S.G.-, UFO-, SCORPIONS- und TEMPLE OF ROCK-Klassiker, aber natürlich auch Material unseres neuen Albums »Resurrection« umfassen wird. Die neuen Songs in Nordamerika das erste Mal zu performen, hat uns große Freude bereitet. Sie sind wirlich gut bei den Fans angekommen. Den dritten Teil meiner Karriere in solch guter Gesellschaft erleben zu können, ist mir eine große Ehre. Ich hoffe, wir sehen uns. Keep on rockin‘!“

Der weltweit gefeierte Gitarren-Maestro Michael Schenker wird auf dieser Tour von den drei legendären MICHAEL SCHENKER GROUP-Sängern Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley sowie Michael Schenker’s TEMPLE OF ROCK-Vokalist Doogie White begleitet. Als Bassist ist Chris Glen mit an Bord, während Ted McKenna und Steve Mann die Schlagzeug- bzw. die Gitarren/Keyboards-Fraktion abdecken.

MICHAEL SCHENKER FEST LIVE 2018

mit den drei Original-M.S.G.-Sängern Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley sowie Doogie White (ex-RAINBOW, Michael Schenker’s TEMPLE OF ROCK)

Präsentiert von:

27.10. ES Málaga – Paris 15

28.10. ES Madrid – Sala Riviera

30.10. IT Milan – Live Club

31.10. CH Pratteln – Z7

01.11. DE Oberhausen – Turbinenhalle

02.11. DE Karlsruhe – Festhalle Durlach

03.11. NL Amsterdam – Melkweg

w/ EDEN’S CURSE

05.11. UK Glasgow – O2 ABC

06.11. UK Birmingham – O2 Institute

08.11. UK Gwynedd – Hard Rock Hell

09.11. UK Newcastle – O2 Academy

10.11. UK London – O2 Forum Kentish Town

11.11. UK Manchester – Academy

Meet & Greets: www.michaelschenkerfest.com

Weitere MSF-Termine:

28.04. SE Stockholm – Rock City Stockholm

Das aktuelle MICHAEL SCHENKER FEST-Studioalbum namens »Resurrection« ist im März diesen Jahres erschienen und konnte viele gute Kritiken und Ergebnisse einfahren. Von Michael Schenker und Michael Voss-Schoen produziert, wartet die Platte zudem mit Gastbeiträgen von Kirk Hammett, Wayne Findlay und Michael Voss-Schoen auf.

Mehr zu »Resurrection«:

Michael Schenker ist einer der bedeutendsten Rockgitarristen der Musikgeschichte: Schon seit den Siebzigerjahren verzaubert der Saitenhexer die Rockgemeinde mit seinem charakteristischen Gitarrenspiel. So setzte er sich u.a. mit UFO-Hits wie ‚Doctor Doctor‘ und ‚Rock Bottom‘ selbst ein Denkmal und prägte SCORPIONS-Klassiker wie ‚Coast To Coast‘ oder ‚Holiday‘.

1979 beschloss das „German Wunderkind“ schließlich, fortan sein eigener Chef zu sein, gründete die MICHAEL SCHENKER GROUP, kurz: M.S.G., und veröffentlichte unter diesem Banner Großtaten wie »Assault Attack«, »Built To Destroy«, das Live-Vermächtnis »One Night At Budokan« sowie die McAULEY SCHENKER GROUP-Perlen »Perfect Timing« und »Save Yourself«. M.S.G. wurde ebenfalls Heimat für einige großartige Sänger, allen voran Gary Barden, Graham Bonnet (ex-RAINBOW) und Robin McAuley. Diese drei wurden jüngst Teil des großangelegten MICHAEL SCHENKER FEST, dessen umjubelte Tokio-Show im März 2017 als Live-CD sowie auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Mit der nun kommenden Platte geht Michael Schenker noch einen Schritt weiter und erfüllt endlich den langersehnten Wunsch aller Hard Rock-Fans – ein eigenes MICHAEL SCHENKER FEST-Album!

