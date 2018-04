Die Alternative Rock/Metal-Band IMMINENCE hat ihr Zweitwerk namens »This Is Goodbye« im Frühjahr 2017 via Arising Empire veröffentlicht. Nachdem es dieses anschließend auf seiner eigenen Headlinetour, bei ausgewählten Festivals sowie auf einer zweiten Europatour mit seinen (SharpTone Records-)Labelkollegen von ALAZKA und ACROSS THE ATLANTIC vorgestellt hat, tourt das schwedische Quartett momentan erneut durch Deutschland – jedoch als Support der deutschen Alternative Metal-Überflieger EMIL BULLS. Wer die Band stattdessen lieber als Star des Abends erleben möchte, der sollte sich schon jetzt den Dezember 2018 vormerken, denn dann werden IMMINENCE nicht nur Deutschland, sondern auch Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden mit ihrer eigenen Tour einen Besuch abstatten! Seht hier alle Daten:

05.12. D Münster – Sputnik-Café

06.12. D Erfurt – Museumskeller

07.12. D Leipzig – Bandhaus

08.12. D Berlin – Musik & Frieden

09.12. CZ Prague – Nová Chmelnice

10.12. A Vienna – Chelsea

12.12. CH Zurich – Werk 21

13.12. D Munich – Backstage

14.12. D Frankfurt – Nachtleben

15.12. D Dortmund – FZW

16.12. NL Amsterdam – Melkweg

17.12. F Paris – Backstage By the Mill

19.12. D Stuttgart – clubCANN

20.12. D Hanover – Lux

21.12. D Hamburg – Indra Club 64

22.12. D Kiel – Pumpe

Holt Euch »This Is Goodbye« hier: http://geni.us/ImminenceGoodbye

Hier bekommt ihr die digitale Version:

iTunes: http://geni.us/ImminenceGoodbyeIT

Apple Music: http://geni.us/ImminenceGoodbyeAM

Amazon MP3: http://geni.us/ImminenceGoodbyeAMP3

Google Play: http://geni.us/ImminenceGoodbyeGP

Spotify: http://geni.us/ImminenceGoodbyeSP

Weitere Live-Termine von IMMINENCE:

»Kill Your Demons Tour – Part II 2018«

w/ EMIL BULLS, LONELY SPRING

05.04. D Erlangen – E-Werk

06.04. D Frankfurt – Batschkapp

07.04. D Kiel – Pumpe

12.04. D Saarbrücken – Garage

13.04. D Dortmund – FZW

14.04. D Memmingen – Kaminwerk

19.04. D Potsdam – Waschhaus

20.04. D Erfurt – HsD

21.04. D Augsburg – Kantine

26.04. D Bremen – Modernes

27.04. D Leipzig – Impericon Festival Warm Up

28.04. D Stuttgart – Im Wizemann

03.05. D Cham – L.A.

04.05. D Mannheim – Alte Feuerwache

05.05. D Münster – Sputnikhalle

27.10. D Cologne – MoreCore Festival

Mehr zu »This Is Goodbye«:

‚This Is Goodbye‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

‚This Is Goodbye‘ OFFIZIELLES AKUSTIKVIDEO: https://youtu.be/kkU56DqcdFU

‚Diamonds‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/QxuBIibmGKY

‚Broken Love‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/oLaFNPIIYQs

‚Up‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/hf0xBSyuAOQ

»This Is Goodbye«, das aktuelle Album von IMMINENCE, ist ein Koloss, das Zutaten der wildesten Sorte beinhaltet – gemixt mit emotionalen und herzzerreißenden Themen. Es ist eine moderne Platte, die verschiedene Elemente des Alternative/Pop-Genres mit wilden Emotionen in akustischen Ausbrüchen kombiniert.

Das Album wurde hauptsächlich von den Hauptkomponisten Eddie und Harald selbst produziert. Jedoch spielte Simon Peyron in diesem Prozess ebenfalls eine wichtige Rolle, weil er der Gesangsproduzent bei diesem Biest von einem Album war.

Der langjährige Freund und Grafikdesigner der Band, Jakob Koc, war genau der Richtige, um die Komplexität und die Einfachheit des gewaltigen Sounds von IMMINENCE zu visualisieren. So kreierte er eine einzigartige Reflektion der Musik und der lyrischen Themen von »This Is Goodbye«. Textlich gesehen, umfasst die neue Platte die verletzlichen und wilden inneren Emotionen und Gedanken von Eddie Berg.

