MCC (MAGNA CARTA CARTEL) haben ein Video zum neuen Song ‚The Sun & The Rain‘ gedreht. Die Band hat dabei mit dem schwedischen Filmemacher Claudio Marino(Artax Film) zusammen gearbeitet., der sowohl Musikvideos als auch Dokumentationen über Menschen am Rande der Gesellschaft dreht, die sich für ein alternatives Leben entschieden haben. Im ‚The Sun & The Rain‘-Video werden Musik-Clip und Dokumentation vermischt. Wir lernen den Protagonisten Magnus kennen, der an einer seltenen Krankheit leidet. Aber seht euch das Video am Besten selbst an!

Im Mai veröffentlichten MCC über Lövely Records ihre EP „Demon King“. Ein Studioalbum soll im kommenden Jahr folgen. Die Rockband wurde bereits 2006 gegründet, lang jedoch nach ihrem Debütalbum (2009) viele Jahre auf Eis, weil mehrere damalige Mitglieder auch bei GHOST aktiv waren. 2016 erwachte die Combo jedoch aus ihrem langen Winterschlaf und ist auch auf der Bühne wieder zu sehen. Schaut auf der offiziellen MCC–Facebook-Seite vorbei, um mehr über die Band zu erfahren. (Text RockHard.de)

MCC live:

02.10.18 Hamburg – Logo

03.10.18 Berlin – Bi Nuu

04.10.18 Köln – Luxor

Kommentare

Kommentare