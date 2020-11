Manntra: veröffentlichen am 06.11.2020 die neue Single „Ori Ori“

„Ori Ori give me glory!“ Geheimnisvoll. Mächtig. Betörend. Ein Schlachtruf, der noch lange in den Gehörgängen der Fans und Kritiker widerhallen wird. DAS ist Ori Ori, die am 06.11.2020 erscheinende neue Single der mystischen Goth Rock Sensation Manntra. Der Song ist ein brachialer Vorbote des fünften für März 2021 angekündigten Albums Monster Mind Consuming.

Ein wahres Soundgewitter. Moderner Goth Rock gepaart mit Industrial Metal verschmelzen mit einer Prise kroatischem Folk zu einer perfekten musikalischen Symbiose. Der Refrain „Ori Ori give me glory, Ori Ori sing my story, Ori Ori give me glory, Love me hate me Ori Ori“ zeigt bereits die besonderen Wortspielerein, mit denen Manntra ihre ganz eigene Identität erschaffen.

Manntra 2020 sind wie ein Sturm, der alle musikalischen Barrieren hinwegfegt. Gerade das macht es so aufregend, diese neuartige Mixtur ihrer diversen Einflüsse zu erleben. Wer System Of A Down und Eisbrecher im Plattenschrank hat, wird mit Manntra seine wahre Freude haben. Und ja, Manntra muss man erleben (!). Live, unterm Kopfhörer, im Auto. Die Kroaten bieten zwar auch leise Töne, dennoch verlangt ihr Sound nach dem guten, alten Motto: „Play it loud!“.

Line-Up:

Marko M. Sekul – Lead Vocals

Maja Kolarić – Bass, Backing Vocals

Andrea Kert – Drums

Boris Kolarić – Guitar, Bagpipe, Backing Vocals

Marko Purišić – Guitar, Backing Vocals

