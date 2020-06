Manticora: das neue Progressive-Power-Thrash-Meisterwerk kommt

Manticora stehen seit inzwischen neun Alben für imposanten progressiven Power-Thrash-Metal.

Die dänische Band um Ausnahmesänger Lars F. Larsen legt mit To Live To Kill To Live den zweiten Teil der Vertonung seines 334-Seiten-Horror-Romans To Kill To Live To Kill vor.

To Live To Kill To Live ist der Nachfolger von To Kill To Live To Kill (also bitte nicht durcheinanderbringen) und enthält 63 Minuten absolute Metal-Präzision.

Seit fast einem Vierteljahrhundert präsentieren Manticora eine atemberaubende Gratwanderung aus Anspruch und Aggression, aus Progressivität und Hitgespür. 2020 zeigen sie sich kreativer denn je und präsentieren ein Gesamtkunstwerk-Konzept, das auch auf rein musikalischer Ebene beeindruckend funktioniert.

Das Album mit einer viertelstündigen Tour de force wie Katana The Moths And The Dragonflies/Katana – Mud zu starten, zeigt Mut, aber auch den Glauben, etwas ganz Besonderes erschaffen zu haben. Und das trifft auf das gesamte, von Jacob Hansen großartig produzierte Werk zu.

Taucht ein in die Welt von Manticora!

Manticora

To Live To Kill To Live

ViciSolum / Rough Trade

28.08.2020

www.facebook.com/ManticoraBand