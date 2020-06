Furies: Erster Song vom neuen Album

Frohe Kunde aus dem Hause Furies. Die Damen und Herren aus Paris geben die ersten Details zu ihrem neuen Album bekannt. Zudem präsentiert die Band die erste Single Voodoo Chains!

Fortune’s Gate erscheint am 16.10.2020 und wurde mit Produzent Igor Moreno in den Labomatic Studios in Paris aufgenommen. Für Mix und Mastering konnte Simone Mularoni vom Domination Studio gewonnen werden. Artwork und Video steuerte SLO-Artwork bei.

Hier der brandaktuelle Song Voodoo Chains:

Irgendwo in einem Land, wo der Heavy Metal König ist und wo stets ewige Nacht und Mascara-gefärbtes Blut regiert – dort stehen die Furies!

Auf der Bühne versprühen die zwei Damen und zwei Herren eine unglaubliche Energie. Kaum jemand, der sich echter Headbanger nennt, kann dem Charme dieser Band widerstehen. Zudem, das Auge hört ja mit, punkten die Furies nicht nur mit einer powervollen Bühnenshow, auch optisch kann sich das Quartett aus Paris durchaus zeigen. Fest verwurzelt im Sound der Achtziger, schaffen es die Furies mit auf den Punkt komponierten Songs und mit unbändiger Spielfreude das Publikum zu begeistern. Furies sind so etwas wie die Zukunft im Heavy Metal und zeigen eindrucksvoll, dass auch aus Frankreich immer wieder starke Bands auftauchen.

Die Effizienz vom Hard Rock, die Power vom Heavy Metal und der Spirit vom Thrash Metal – so in etwa könnte man die Musik der Furies beschreiben.

Die Band aus Paris wird 2013 von der Schlagzeugerin Zaza Bathory zunächst als reine all-female Band gegründet. Eine klare Linie stellt sich 2015 ein, als Sängerin und Bassistin Lynda Basstarde das Line Up ergänzt. Ein Jahr später entscheiden die beiden Musikerinnen, die Bandbesetzung zu verändern, Billy Lazar und Sam Flash steigen als Gitarristen ein. Seither sind die Furies in dieser Besetzung aktiv und können bereits mit ihrem ersten, selbst produzierten Demo Tape (kaum zu glauben, aber so etwas gibt es in der heutigen Zeit noch) Unleash The Furies mächtig Staub aufwirbeln. Neben guten Kritiken in der Presse kann die Band vor allem in einer prominenten Sendung des französischen Senders CANAL + von sich reden machen.

Zudem teilt die Band fortan die Bühne mit Bands wie Raven, Diamond Head, Cauldron und vielen anderen. Hierzulande sind die Furies 2019 auf dem Taunus Metal Festival zu Gast. 2020 sind weitere Festivalshows sowohl in Deutschland als auch in Schweden gebucht, die jedoch der aktuellen Corona-Situation zum Opfer fallen.

https://www.furiesofficial.com