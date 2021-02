Marilyn Manson: schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Schock-Rocker

Der US-amerikanische Musiker Brian Hugh Warner, der als Mitbegründer der bekannten Rockband Marilyn Manson bekannt wurde, sieht sich derzeit mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Wie zahlreiche Medien wie z.B. Vanity Fair, Der Spiegel, VIP.de berichten, wurde der Schock-Rocker heute in einem Instagram-Beitrag von seiner Ex-Verlobten, der heute 33-jährigen Schauspielerin Evan Rachel Wood, schwer belastet.

Marilyn Manson war von 2007 bis 2010 mit der US-Schauspielerin, die durch ihre preisgekrönte Hauptrolle in dem Spielfilm Dreizehn (2003) bekannt ist, zusammen. Die beiden waren verlobt, dann war die Beziehung von heute auf morgen beendet. Die Amerikanerin hatte schon des Öfteren in Interviews von schweren Missbräuchen in einer früheren Beziehung berichtet, hatte jedoch nie einen Namen genannt. Sie berichtete von Missbräuchen und Vergewaltigungen, und jedes Mal wurde gemunkelt, dass es zeitlich in die Beziehung mit Marilyn Manson passt, was aber durch einen Sprecher des Schock-Rockers dementiert wurde. Immer wieder wurde behauptet, die Schauspielerin wäre zu dieser Zeit mit mehreren Männern zusammen gewesen.

Nun nennt die Schauspielerin erstmals einen Namen, in dem Instagram-Post heißt es: „Der Name meines Peinigers ist Brian Warner, der der Welt auch als Marilyn Manson bekannt ist. Er fing an, mich bereits als Teenager zu kontaktieren und missbrauchte mich über Jahre hinweg schrecklich. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und er hat mich manipuliert und zur Unterwerfung gebracht. Ich will nun nicht mehr länger in Angst vor Rache, Verleumdung oder Erpressung leben. Ich will diesen unberechenbaren und gefährlichen Mann und alle, die ihn dazu gebracht haben, entlarven, bevor er noch weitere Leben ruinieren kann. Ich stehe den vielen Opfern bei, die nicht länger schweigen werden.“

Laut Vanity Fair sollen mindestens noch vier weitere Frauen ihre Anschuldigungen gegen den Musiker öffentlich gemacht haben. Es ist die Rede von erschütternden Erfahrungen, sexuellen Übergriffen, psychischem Missbrauch und verschiedenen Formen von Zwang, Gewalt und Einschüchterung.

https://www.vanityfair.com/hollywood/2021/02/he-horrifically-abused-me-for-years-evan-rachel-wood-and-other-women-make-allegations-of-abuse-against-marilyn-manson