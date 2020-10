Mason Hill: veröffentlichen ihr Debütalbum 2021

Mason Hill aus Glasgow werden in ihrer Heimat bereits seit einiger Zeit hoch gehandelt und für einige sind sie sogar die Hoffnungsträger des UK Rock! Wenn man sich die erste Single Against The Wall anhört, weiß man auch warum.

Mason Hill aus Glasgow sind wie viele Rockbands den sehr langen und steinigen Weg gegangen bis sie die Beachtung fanden, die sie sich so lange erhofften. Mit Against The Wall veröffentlicht die junge schottische Band im kommenden März endlich ihr Debütalbum.

Die Anfänge der Band reichen bis 2008 zurück, als sich die Schülern Scott Taylor und James Bird trafen und merkten, dass sie beide den gleichen Rock-’n‘-Roll-Traum haben. 2013 formierte sich dann nach und nach Mason Hill mit den weiteren Bandmitgliedern Craig McFetridge am Schlagzeug, Bassist Matthew Ward und Gitarrist Marc Montgomery. Man könnte sich nun fragen, warum es ganze acht Jahre gedauert hat, bis Mason Hills Debütalbum herauskommt. Die Einzelheiten dieser Geschichte sind eher etwas für ein Vieraugengespräch … man kann aber sagen, dass das Quintett sicher nicht die erste junge, euphorische Band mit großen Erwartungen war, die auf leere Versprechungen von Geschäftsleuten hereinfiel. Die Erfahrung war brutal ernüchternd: „Wir wussten nicht, ob wir nach dem, was wir durchgemacht haben, überhaupt noch eine Band sein würden“, gesteht James Bird freimütig.

Die Band sammelte 16.000 Britische Pfund durch treue Fans über Kickstarter und nahm im November 2019 elf Songs in den Riverside Studios in Glasgow auf, während Taylor später seinen Gesang in den legendären Electric Ladyland Studios in New York aufnahm. Das Ergebnis ist Against The Wall.

„Ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Band in der Szene gibt, die auch nur annähernd so viel durchgemacht hat wie wir“, sagt James Bird ohne Bitterkeit. „In dieses Album sind so viele persönliche Opfer geflossen, und dadurch bedeutet uns dieses Album einfach alles. Ich freue mich, dass wir es endlich mit der Welt teilen können.“

Die Zeit der Rückschläge und Entbehrungen ist nun vorbei. Mason Hill sind da, wo sie hingehören und ihre Reise beginnt jetzt …

Der Vorverkauf läuft ereits, hier könnt ihr euch euren Store aussuchen. Die größte Auswahl hat der Artist Store u.a. drei exklusive Vinylfraben mit alternativem Cover Artwork.

Das Album wird es in folgenden Formaten geben:

• Cd Digipak (Yellow cover)

• Cd Digipak Alternative cover (Black)

• Black Vinyl LP 180g

• Colour Vinyl LP Red

• Colour Vinyl LP Blue

• Colour Vinyl LP Yellow

• Vinyl Picture Disk (Blue Face)

• Digital

Against The Wall Tracklist:

1) Reborn

2) No Regret

3) Against the Wall

4) Broken Son

5) DNA

6) Who We Are

7) Find My Way

8) Hold On

9) Out of Reach

10) We Pray

11) Where I Belong

12) Reborn (Reprise)

Mason Hill sind:

Scott Taylor – Lead Vocals

James Bird – Lead Guitar

Marc Montgomery – Guitar

Matthew Ward – Bass

Craig Mcfetridge – Drums

