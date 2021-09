Massacre: neue Single „Ruins Of R’lyeh“ enthüllt

Die Meister des Death Metal aus Florida, Massacre, haben die neue Single Ruins Of R’lyeh aus ihrem mit Spannung erwarteten vierten Album Resurgence veröffentlicht, das am 22. Oktober bei Nuclear Blast erscheint.

Seht euch den Visualizer für Ruins Of R’lyeh an:

Sänger Kam Lee kommentiert das kommende Album und die neue Single wie folgt:

„Ich werde euch zurück in den Abgrund führen! Der Track Ruins Of R’lyeh ist wie viele andere auf dem Resurgence-Album eine direkte Fortsetzung der Tracks von From Beyond. Mit einer gezielten musikalischen Verbindung zum Track Cryptic Realms führt dieser neue Song von O.S.D.M. den Hörer zurück in die Tiefen der Dunkelheit mit einer sehr schwerfälligen Lovecraft’schen lyrischen Richtung, die lose auf The Call Of Cthulhu‘ basiert. Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn (In seinem Haus in R’lyeh, wartet der tote Cthulhu träumend.)“

Mehr zum kommenden Album Resurgence: