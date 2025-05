Meatwound: veröffentlichen Video zu „Mount Vermin“ und streamen ihr neues Album komplett über Decibel Magazine

Meatwound aus Florida haben mit ihrem neuen Album Macho die Hardcore- und Sludge-Szene erneut aufgemischt. Aktuell streamt Decibel Magazine (hier) das komplette Werk, das am Freitag, den 9. Mai, offiziell über das neu gegründete Threat Collection Records veröffentlicht wurde, das dem Produzenten und Toningenieur Ryan Boesch (Whores, Melvins, Helmet, Andrew W.K.) gehört und von ihm betrieben wird.

Decibel Magazine beschreibt Meatwound mit den Worten: „Meatwound are not here to make friends, they are here to clobber you. And on album number four, Macho, they do that effectively and repeatedly over ten new tracks. These dudes sound like Killing Joke fed through a meat grinder. There’s a sort of tribal underpinning to their relentless, unforgiving hardcore, made all the gnarlier by constant tension in the guitar and bass scrape and anguished vocal roar.“

Seht euch das Video zu dem bereits veröffentlichten Song Mount Vermin hier an:

Macho ist in einer limitierten Auflage auf 180-Gramm-Pink-Vinyl über Threat Collection Records (das Debüt-Release des Labels) sowie digital über Pax Aeternum erschienen.

Macho – Trackliste:

1. Compressed Hell

2. Mount Vermin

3. Obese Variants

4. Labor

5. Frank Stallone

6. Pigs, Tu

7. Europa

8. Barking Dogs As Plot Device

9. Chunk

10. Exodus, MF

Meatwound Live:

10.05.2025 Deviant Libation — Miami, FL *Record Release Show w/ Thunderclap, See’er, Minnoch

30.08.2025 Crowbar — Tampa, FL w/ Reversal Of Man, Novely, Watts

Die Band wurde um 2014 im Mudhaus gegründet. Ihr Debüt-Album Addio, das ursprünglich als Demo gedacht war, erschien 2015 und feiert mit Macho ungewollt das zehnjährige Bestehen der Band. Addio klang, als wäre es in einem brennenden Studio aufgenommen worden, fand jedoch einige Zuhörer und das Cover von Steak Mtn wurde auf Shirts in Tampa populär. In den frühen Jahren spielte die Band zahlreiche Shows, unter anderem mit Melt Banana, High On Fire, The Melvins, Torche, Black Tusk, Author & Punisher und anderen.

2017 folgte das zweite Album Largo, das eine deutliche Verbesserung gegenüber Addio darstellte. Largo bot ambitioniertere Songstrukturen, komplexere Klanglandschaften und sogar einige tanzbare Rhythmen. Die Texte behandelten Themen wie Katzen und das Leben in der Stadt Largo. Das dritte Album Culero erschien 2019 und zeigte eine musikalische Weiterentwicklung der Band. Der instrumentale Track Elders bewegte sich in cineastische Gefilde, während Refusal ein gewalttätiger Blast unter einer Minute war. Lyrisch setzte Sänger Daniel Wallace seine Kritik an Religion und Politik fort, bis er im letzten Track ganze Absätze von Ray Bradbury übernahm.

Jetzt beginnt die Ära von Macho: ein langsamer Fortschritt, der von produktiven Phasen gefolgt von Monaten der Verfeinerung geprägt ist. Nach mehreren Demos und Neuinterpretationen trat die Band schließlich im Sommer 2024 in das Candor Recording Studio ein, wo Ryan Boesch das kreative Chaos der Musiker in einen maximalen Klang umsetzte.

Meatwound sind:

Ari Barros – Gitarre

Mariano Iglesias – Bass, Programmierung

Dimitri Stoyanov – Schlagzeug

Daniel Wallace – Gesang

Meatwound online:

https://meatwound.com

https://www.instagram.com/meatwoundusa

https://www.facebook.com/MEATWOUND