Mental Cruelty: kündigen ihre Europa-Tour mit Distant, Paleface und Crown Magnetar für 2022 an

Nach nun mehr als zwei Jahren hat die Deutsche Blackened Deathcore Band Mental Cruelty endlich wieder eine Europatour geplant. Durch die weltweit herrschende Corona-Pandemie mussten etliche bereits bestätigte Shows und Touren der Karlsruher Jungs abgesagt werden. 2022 wollen sie nun wieder zurück auf die Straßen Europas! Mit der neuen Platte A Hill To Die Upon im Gepäck findet die Tour noch tatkräftige Unterstützung durch die Szene Kollegen von Distant, Paleface und Crown Magnetar.

Sänger Lucca sagte folgendes zur kommenden Tour:

,,Wir können es kaum erwarten wieder auf der Bühne zu stehen, über ein Jahr nun steht die Kulturlandschaft förmlich still. Es ist zu lange her und zu viele Shows mussten abgesagt werden. Aber jetzt gibt es endlich wieder Möglichkeiten und wir freuen uns krass drauf, unsere neuste Platte A Hill To Die Upon performen zu können!“

