Messerschmitt: Speed Metaller zurück auf der Bühne

Lange mussten die Fans darben, aber endlich ist es wieder so weit: Messerschmitt entern die Bühnen und werden mit ihrer schweißtreibenden Show alles und jeden in Grund und Boden spielen. Mit Consumed By Fire hatten die Remscheider 2020 ein wahres Highlight via ftwctp Records veröffentlicht, nur um dann wegen der Pandemie wie so viele Bands auch auf Liveshows verzichten zu müssen. Nun geht es endlich wieder auf die Bühne, weitere Shows sind in Planung.

Schaut euch Messerschmitt hier an:

17.05.2023 Messerschmitt – Oberhausen, Resonanzwerk

19.05.2023 Messerschmitt – Stuttgart, Schwarzer Keiler

20.05.2023 Messerschmitt – Karlsruhe, Graubau Stutensee

07.10.2023 Messerschmitt – Erntedrunk Fest, Rauschenberg

28.10.2023 Messerschmitt – Ragers Elite Festival, Hamm, Zeche Radbod

Messerschmitt online:

Homepage

Facebook