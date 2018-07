METAL ALLEGIANCE begann als eine Feier des Heavy Metals, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hoch verehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Liste von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag über das Genre lesen lässt. Das zweite Studioalbum mit dem Titel »Volume II – Power Drunk Majesty« wird am 07. September via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht werden. Ein adrenalingeladenes, thrashiges, grooviges, treibendes, vielfältiges neues Album, das seinem nicht weniger beeindruckenden Vorgänger in nichts nach steht.

Heute zeigt die Band einen zweiten Album Trailer, in dem sie über die Special Guests spricht, die diesmal an dem Projekt teilnahmen. Seht hier den Clip, in dem die vier Stammmitglieder berichten, wie einige der All-Stars-Kollaborationen zustande kamen.

„Mit diesem Album verlassen wir unsere Komfortzone und wagen Neues“, kommentiert Mike Portnoy.

Dave Ellefson fügt hinzu: „Am Anfang haben wir eine große, lange Wunschliste mit Gastmusikern und die kürzt sich dann immer weiter herunter, wenn wir die Songs stehen haben und dann schauen, wer zu dem Zeitpunkt auch wirklich Zeit hätte mitzumachen.“

Alex Skolnick sagt: „Jedes Mal, wenn wir eines unsere Alben machen, strecken wir unsere Fühler aus, um zu sehen, wer interessiert sein könnte, und kontaktieren auch einige sehr hochrangige Persönlichkeiten. Normalerweise erwarten wir nicht, überhaupt eine Antwort zu erhalten, aber Joe Satriani hat uns tatsächlich zugesagt!“

Mark Menghi meint: „Die Vocals von Trevor (BLACK DAHLIA MURDER) auf diesem Album sind absolut nicht das, was man von ihm normalerweise erwarten würde. Er benutzt stattdessen seine Frühe-Tom-Araya-von-SLAYER-Thrash-Stimme!“

Bestellt »Volume II – Power Drunk Majesty« jetzt digital vor und erhaltet damit auch

‚Mother Of Sin‘ als Sofort-Download oder streamt den Song: http://nblast.de/MAMotherOfSin

Hier könnt ihr die Platte physisch vorbestellen: www.nuclearblast.com/metalallegiance2-pdm

Das Video zur erste Single „Mother Of Sin“ (featuring Bobby „BLITZ“ Ellsworth (OVERKILL)) gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/sxDy11uRxNc

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Accuser (feat. Trevor Strnad)

2. Bound by Silence (feat. John Bush)

3. Mother of Sin (feat. Bobby Blitz)

4. Terminal Illusion (feat. Mark Tornillo)

5. King with a Paper Crown (feat. Johan Hegg)

6. Voodoo of the Godsend (feat. Max Cavalera)

7. Liars & Thieves (feat. Troy Sanders)

8. Impulse Control (feat. Mark Osegueda)

9. Power Drunk Majesty (Part I) (feat. Mark Osegueda)

10. Power Drunk Majesty (Part II) (feat. Floor Jansen)

Zudem präsentieren METAL ALLEGIANCE diesen Sommer in Kooperation mit Barrage Brewing Company ein besonderes Indian Pale Lager mit Namen „Lager Of Sin“. Nach der ersten Single ‚Mother Of Sin‚ benannt, erscheint das Bier am 27. Juli.

—

Weitere Infos:

www.metalallegiance.com

www.facebook.de/metalallegiancetour

www.nuclearblast.de/metalallegiance

Kommentare

Kommentare