Die Heavy Metal-Titanen Metal Church werden diesen Freitag ihre ausgedehnte Sommertour durch Europa und die USA starten. Dabei werden sie erneut ihr aktuelles Studioalbum XI, das weltweit Charterfolge verbuchen konnte (u.a. #30 in der Schweiz, #34 in Deutschland, #51 in Österreich, #57 in den USA), live vorstellen.

Um den Tourstart gebührend zu feiern, haben Metal Church heute ein brandneues Musikvideo zum Song Reset, der vom oben erwähnten Album XI stammt, veröffentlicht. Schaut Euch den Clip, bei dem Jamie Brown Regie geführt hat, hier auf YouTube an:

Kommentare

Kommentare