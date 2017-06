In der Nacht von Samstag (3. Juni) auf Sonntag strahlt 3Sat um 0:05 Uhr eine Dokumentation aus, die sich kein Rock- und Metal-Fan entgehen lassen sollte. Das filmische Machwerk Cum On Feel The Noize – Als der Rock zum Metal wurde zeigt die Evolution der Rockmusik von den Urvätern wie Deep Purple, Led Zeppelin und Black Sabbath in den späten 60ern über den Glam-Rock in den 70ern und die New Wave Of British Heavy Metal in den 80ern bis zu den aktuellen Metal-Bands von heute.

Dabei kommen etliche der größten Superstars wie Jimmy Page (Led Zeppelin), Ozzy Osbourne, Metallica oder Kiss in exklusiven Interviews zu Wort. Natürlich dürfen bei dieser außergewöhnlichen Doku auch Top-Künstler wie Doro Pesch, Hansi Kürsch (Blind Guardian), Joakim Brodén (Sabaton) und Scott Ian (Anthrax) nicht fehlen.

Also vergesst nicht, um 0.05 Uhr bei 3sat für die Erstaustrahlung von Jörg Sonntags und Thore Vollerts Cum On Feel The Noize – Als der Rock zum Metal wurde ein Bierchen bereit zu halten und einzuschalten, denn selbstverständlich gibt es bei auch ordentlich etwas auf die Ohren – in Form von genialen Live-Mitschnitten der interviewten Bands und Künstler.

