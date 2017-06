Die Heavy Metal-Titanen METAL CHURCH spielen nächsten Monat eine umfangreiche Europatour. Dabei werden sie erneut ihr aktuelles Studioalbum »XI«, das weltweit Charterfolge verbuchen konnte (u.a. #30 in der Schweiz, #34 in Deutschland, #51 in Österreich, #57 in den USA), live vorstellen. Nachdem MESHIAAK ihre Teilnahme aufgrund der Trennung von Drummer Jon Detteleider absagen mussten, kann die Band heute mit den Thrashern COMANIAC aus der Schweiz einen Ersatz präsentieren.

COMANIAC kommentieren:

„Wow, wir sind wirklich überwältig davon, die unglaublichen METAL CHURCH im Juni auf ihrer Europatour begleiten zu dürfen. Wir werden nicht nur mit einer unserer Lieblingsbands unterwegs sein, sondern auch die Ehre haben, in einigen legendären Clubs zu spielen, in denen wir schon Shows unserer Lieblingsbands als Fans gesehen haben. Das sind genau die Momente, von denen man träumt, wenn man eine Band gründet. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter vor der Bühne, denen wir gehörig einheizen können!“

METAL CHURCH + starten ihre Tour in Kürze



10.06.2017 (DE) BREMEN / Tivoli

12.06.2017 (DE) ASCHAFFENBURG / Colos-Saal

13.06.2017 (DE) MUNICH / Backstage

14.06.2017 (DE) STUTTGART / dasCann

17.06.2017 (DE) NEUNKIRCHEN / Stummsche Reithalle

10.08.2017 (DE) NÜRNBERG / Hirsch



Quelle: www.rosenheim-rocks.de

