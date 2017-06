CODE ORANGE veröffentlichen ein neues Video zu ihrem Song „Bleeding The Blur.“ Außerdem wird die Band an folgenden Terminen erneut in Deutschland als Support von System Of A Down zu sehen sein:

13.06 Wulheide – Berlin (main support for Sytem Of A Down)

14.06 Barclaycard Arena – Hamburg (main support for Sytem Of A Down)

