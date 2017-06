Against Me!: Sind ab 13.6. wieder auf Tour (u.a. Vainstream Rockfest)

AGAINST ME!:

MIT AKTUELLEM ALBUM „SHAPE SHIFT WITH ME“

AB 13.06. WIEDER AUF DEUTSCHLAND-TOUR

13.06.2017 Nürnberg, Hirsch

15.06.2017 Wiesbaden, Schlachthof

16.06.2017 Dresden, Konk*

24.06.2017 Saarwellingen, Rock Camp Festival

27.06.2017 Stuttgart, Im Wizemann

28.06.2017 Düsseldorf, Zakk

29.06.2017 Bremen, Lagerhaus

01.07.2017 Münster, Vainstream Rockfest

*Plus Special Guest Touchè Amorè

Quelle: www.oktoberpromotion.com

