Metal East Evening am 21.09.2019 in Freyming, Frankreich

Eventname: Metal East Evening

Bands: Destinity, Deficiency, Fractal Universe, Scared, Nagsnail

Ort: Freyming-Merlebach, Frankreich

Datum: 21.09.2019

Genre: Death Metal, Trash Metal

Am Abend des 21. September machen wir uns auf dem Weg ins benachbarte Frankreich. Im beschaulichen Freyming-Merlebach, das erst mal gar nicht so französisch klingt, steht heute ein Metalabend auf dem Programm, der Death und Trash Metalherzen höher schlagen lässt. Destinity, Deficiency, Fractal Universe, Scared und Nagsnail geben ein ordentliches Line-Up ab und pünktlich 18 Uhr stehen letztere auch schon auf der Bühne.

Die fünf Musiker von Nagsnail läuten den Metal East Evening ein und ernten entsprechende Resonanzen aus dem Publikum. Der Saal ist bei bester Stimmung gut gefüllt. Besser kann ein Auftakt nicht gelingen.

Scared sind als Nächstes an der Reihe und warten mit einer großartigen Bühnenpräsenz und Energie auf. Hier steht niemand mehr still. Die Headbanging Künste einzelner Bandmitglieder nehmen fast akrobatische Züge an. Auf und vor der Bühne herrscht viel Spaß. Auch musikalisch sind Scared eine echte Entdeckung und müssen unbedingt weiter verfolgt werden.

Nach diesem energiegeladenen Auftritt hat es die darauffolgende Band erwartungsgemäß schwer. Fractal Universe beginnen aber mindestens genauso mitreißend, können im Laufe der Show aber diese Energie nicht halten und so ziehen sich die letzten Minuten des Auftritts in Freyming-Merlebach ein wenig. Dennoch kann man musikalisch und handwerklich nicht meckern. Der Sänger stand bereits bei Scared als Gitarrist auf der Bühne und zeigt, dass er beide Rollen gut beherrscht. Auf der Bühne eskalieren die vier Musiker den ganzen Auftritt lang und auch das Publikum ist recht ausgelassen.

Bei Deficiency versammeln sich noch ein paar mehr Menschen in der Halle. Die Trash Metal Band feiert heute Abend ihr 10-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass zeigen die Veranstalter in den Fluren der Location auch eine kleine Ausstellung mit Konzertfotografien der Franzosen.

Eines muss man Deficiency eingestehen. Sie wissen, wie man Jubiläen feiert. Was auf der Bühne passiert, kann man einen gepflegten Abriss nennen. Die Menge lässt sich anstecken und bildet den ersten Mosh Pit des Abends. Auch das klassische Phänomen des Stage Divings kann man beobachten. Dennoch läuft alles gesittet ab. So wie es auch sein soll. Unter verdientem lang anhaltendem Applaus verlassen Deficiency an diesem Abend die Bühne.

Dass sich noch vor dem ersten Lied der letzten Band, Desinity, die Halle halb geleert hat, ist wirklich schade. Die Melodic Death Metal Band ist mein Highlight des Abends. Trotz zwischenzeitlicher technischer Probleme geben die Jungs alles und noch ein bisschen mehr. Das verbleibende Publikum tobt bis zur letzten Minute. Kein Shirt bleibt trocken und auch nach der Show versammeln sich noch einige vor dem Merchandise Stand. Ein rundum gelungener Auftritt.

Den Metal East Evening in Freyming-Merlebach kann man als einen vollen Erfolg verbuchen. Wir sind gespannt auf die Neuauflage und sind gerne wieder dabei.