Metallica: „Cliff Burton Day“-Streaming-Event kommende Nacht um 4:00 Uhr

1982 trat der Trauma-Bassist Clifford Lee Burton den damals noch jungen Metallica bei und ersetzte den ausgeschiedenen Ron McGovney. Burton ist auf den ersten drei Metallica Alben Kill ‚Em All (1983), Ride The Lightning (1984) und Master Of Puppets (1986) zu h​ören. Mit Master Of Puppets gelang der Band der ganz große Durchbruch, doch auf der anschließenden Tour kam es zur Tra​gödie. Auf dem Weg vom schwedischen Stockholm nach Kopenhagen in der Nacht auf den 27. September 1985 geriet der Metallica-Tourbus in den frühen Morgenstunden außer Kontrolle. Der schlafende Cliff Burton wurde bei dem folgenden Unfall durch ein Fenster geschleudert und unter dem Bus begraben. Der experimentell, virtuose Bassist verstarb noch am Unfallort, er wurde nur 24 Jahre alt. Der angetrunkene Busfahrer musste sich vor Gericht verantworten, wurde jedoch freigesprochen.

Heute wäre der am 10. Februar 1962 geborene Burton 59 Jahre alt geworden …, Heavy Birthday, Cliff! Ihm zu Ehren findet heute das Cliff Burton Day-Streaming-Event auf Twitch statt, das von Nicholas Gomez geleitet wird. Als Gäste werden James McDaniel, Fred Cotton, Metal Maria, Harald Pimen, John Marshall, Corinne Lynn, Sean Killian und weitere vertreten sein. Aufgrund des Zeitunterschiedes müsst ihr euch allerdings den Wecker stellen und könnt das Event bei uns erst in der kommenden Nacht morgens um 4:00 Uhr verfolgen.

Hier geht es zum Stream.