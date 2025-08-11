Mindistry: neue EP „Bloodline“ ist jetzt erhältlich

Mindistry betreten mit Bloodline die Metalszene – eine überwältigende Konzept-EP, die Jahrhunderte der Kriegsführung in fünf brutale Klangkapitel vereint. Von dem staubigen Chaos der Kreuzzüge bis zur gepanzerten Hölle des Zweiten Weltkriegs ist Bloodline ein furchtloser Marsch durch die blutgetränkten Schlachtfelder der Geschichte.

Angetrieben von durchdringenden Riffs, mechanischen Grooves und Gesang, der wie Kriegsschreie aus vergangenen Zeiten ertönt, ist jeder Track ein eigenständiges Denkmal für Konflikt und Mut. Doch zusammen bilden sie eine trotzig Saga – eine Hommage an die Krieger der Vergangenheit und den unzerbrechlichen Geist, der durch Abstammung und Feuer überlebt.

Dies ist mehr als nur Musik. Es ist ein Aufruf zum Handeln.

Für die kriegsgeborenen. Für die Trotzköpfe. Für die unsterblichen Wenigen.

Empfohlen für Fans von Rammstein, Fear Factory, Sepultura und Nine Inch Nails.

Die Trackliste zu Bloodline findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Bereitet euch auf einen klanglichen Überfall aus dem Herzen von Göteborg, Schweden, vor. Mindistry ist euer Zugang zur Fusion von Industrial Metal und unermüdlichen Thrash-Riffs, alles verpackt in einem modernen, innovativen Sound. Taucht ein in die Tiefen existenzieller Turbulenzen mit unseren dunklen, introspektiven Texten, die das Spektrum von Leben, Tod und allem dazwischen erkunden. Gegründet im Jahr 2019 von Gustaf Hammarin, ist Mindistry ein Ein-Mann-Powerhouse, in der Gustaf die treibende Kraft hinter dem Songwriting, der Rhythmusgitarre und den Vocals ist. Beeinflusst von Größen wie Raubtier und Sabaton, verspricht Mindistry ein elektrisierendes Erlebnis, das euch nach mehr verlangen lässt.

Mindistry online:

https://www.facebook.com/Mindistry/

https://www.instagram.com/mindistryofficial/