Peace Of Mind: veröffentlichen ihre neue Hymne „Burned Alive“ vom kommenden Album „Blood Is The Price“

Die deutsche Hardcore-Band Peace Of Mind kehrt mit ihrer neuesten Single Burned Alive zurück, die aus ihrem kommenden zweiten Album Blood Is The Price stammt. Dieses wird am 5. September 2025 veröffentlicht.

Burned Alive ist ein düsterer, emotional aufgeladener Ausbruch – der Soundtrack zum langsamen, stillen Zerfall von Verbindungen in der modernen Welt. Der Song verherrlicht den Schmerz nicht, sondern legt ihn roh und ungefiltert offen. Mit unermüdlichem amerikanischen Groove und messerscharfer europäischer Präzision balanciert der Track Aggression und Zurückhaltung auf eine Weise, die kraftvoll zuschlägt, ohne jemals den Fokus zu verlieren. Jede Note trägt das Gewicht der Texte und schafft eine eindringliche Atmosphäre, die lange nach dem letzten Akkord nachhallt.

Seht euch das Video zu Burned Alive hier an:

FFO: Knocked Loose, Terror, Jesus Piece, Speed

Nach fast 300 Auftritten in Europa, dem Vereinigten Königreich und den USA – und nach gemeinsamen Bühnenauftritten mit Größen wie Terror und Speed – haben Peace Of Mind ihren Sound zu etwas Scharfem, Zerstörerischem und global Ansprechendem verfeinert. Produziert von Taylor Young (God’s Hate, Nails, Twitching Tongues) und gemastert von Audio Siege, zeigt Blood Is The Price weiterhin das Wachstum und die furchtlose Verletzlichkeit der Band.

Egal, ob man in Berlin, Los Angeles oder irgendwo dazwischen ist, Burned Alive ist für jeden, der ungelöste Wut, Herzschmerz oder den verzweifelten Drang verspürt, endlich loszulassen. Dies ist mehr als nur ein Song – es ist eine Aussage. Und Peace Of Mind macht ihre laut und deutlich.

https://www.facebook.com/peaceofmindhardcore

https://www.instagram.com/peaceofmindhardcore/