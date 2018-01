Gelegentlich taucht Ministrys Kumpane Burton C. Bell (Fear Factory) auch mal als alptraumeinflößender Clown auf – so wie heute in dem kürzlich veröffentlichten Video zu Wargasm, das es hier zu sehen gibt:

Burton lieferte die Spoken-Word-Parts des Tracks vom kommenden Ministry-Album AmeriKKKant, das am 9. März bei Nuclear Blast Records erscheinen wird und hier erhältlich ist.

Streamt oder downloadet die neue Single Wargasm hier.

Das Wargasm Video ist voll von militärischen Kämpfen, die die Aussage des Textes unterstreichen, die sich gut in dieser Zeile zusammenfassen lässt: „Death, power and sex…These are the things that we do best… Which country wants it next… Not many left to molest…“

AmeriKKKant wurde von Ministrys Chefprovokateur Al Jourgensen geschrieben und produziert, und bietet neun Tracks, die wie ein zusammenhängender Song präsentiert werden. Thematisch setzt das Album sich auseinander mit Jourgensens roher Wut auf alles, was heutzutage in Amerika passiert – dem schwindende Respekt für die US-Verfassung, die wachsende Akzeptanz dessen, dass Meinungen mittlerweile Tatsachen verdrängen, der sexuelle Missbrauch und die Respektlosigkeit gegenüber Frauen… und das Elend, das durch den Mann im Weißen Haus provoziert wird.

Neben Burton C Bell finden sich auf dem Album auch Auftritte von weiteren Gastmusikern wie DJ Swamp (Beck), NWA’s Arabian Prince und Lord of The Cello, sowie Sin Quirin (Gitarre), Jason Christopher und Tony Campos (Bass), Michael Rozen (Engineering und Drum-Programming), Schlagzeuger Roy Mayorga und Jourgensen an den Keyboards und an der Gitarre.

Nächsten Monat startet außerdem Ministrys große US-Tour mit aufblasbaren Trump-Hühnern auf der Bühne, Antifa-Flaggen und gigantischen Videoeinspielungen voller politisch geladener Bilder. Dies sind die Tourdates – im Sommer kehrt die Band auch auf Festivals nach Europa zurück:

Ministry

w/ Chelsea Wolfe

22.03. USA Anaheim, CA – House of Blues

23.03. USA Ventura, CA – Ventura Theatre

24.03. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

26.03. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

28.03. USA Portland, OR – Roseland Theatre

29.03. CDN Vancouver, BC – Vogue Theatre

31.03. CDN Edmonton, AB – Union Hall

01.04. CDN Calgary, AB – Palace Theatre

03.04. USA Missoula, MT – Wilma Theatre

05.04. USA Lincoln, NE – Boubon Theatre

07.04. USA Chicago, IL – Riviera Theatre,

08.04. USA Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom

10.04. USA Cincinnati, OH – Bogart’s

11.04. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

12.04. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room

14.04. CDN Toronto, ON – Opera House

15.04. CDN Montreal, QC – MTelus

17.04. USA Boston, MA – Royale

18.04. USA Portland, ME – Aura

19.04. USA Huntington, NY – Paramount Theatre

21.04. USA Montclair, NJ – Wellmont Theatre

22.04. USA Buffalo, NY – Town Ballroom

23.04. USA Baltimore, MD – Rams Head Live

25.04. USA Atlanta, GA – Center Stage

26.04. USA Orlando, FL – Hard Rock Live

28.04. USA Austin, TX – Levitation Festival

11. – 13.07. E Vivero – Resurrection Fest

14.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

15.07. B Dour – Dour Festival

08. – 11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10. – 12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11./12.08. D Hildesheim – M’era Luna

17. – 19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

Die letzten Trailer verpasst?

#1 – Al erklärt den Song ‚Antifa‘: https://www.youtube.com/watch?v=XZormHXjp8M

#2 – wie Ministry zu Nuclear Blast kam: https://www.youtube.com/watch?v=2qwXgiDrtuw

#3 – Als politische Prognose für 2018: https://youtu.be/FzpnOKgyR1I

#4 – Al spricht über sexuelle Belästigung: https://www.youtube.com/watch?v=EnQuwU-bgSM

#5 – Al über den Songwritingprozess: https://www.youtube.com/watch?v=RbYS9_8-swk

