Die Recklinghauser Post-Hardcore-Truppe Alazka hat soeben das brandneue Musikvideo zu ihrem Song Everything veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem Debütalbum Phoenix, das am 1. September 2017 veröffentlicht wurde.

Die Band kommentiert: „Sometimes the words we don’t say can be even more harmful then the ones we speak. Everything is for everyone who knows the pain of regret when it’s too late to speak these words.“

Die Band hat kürzlich ihre Headline-Tour durch Japan für diesen März und ihre Tour mit We Came as Romans, Polaris und The Plot in You bekanntgegeben.

Alazka Japan Tour 2018

14th March – Tokyo @ Hatsudai Wall

15th March – Tokyo, Shinjuku @ Nine spices

16th March – Osaka @ Clapper

17th March – Tsurumai @ Daytrip

18th March – Shibuya @ Cyclone

Alazka + We Came as Romans

w/ Polaris, The Plot in You

20.04. A Vienna – Impericon Festival @ Arena^

21.04. D Oberhausen – Impericon Festival @ Turbinenhalle^

22.04. CH Solothurn – Impericon Festival @ Kulturfabrik Kofmehl^

24.04. D Wiesbaden – Schlachthof

25.04. D Hamburg – Logo

26.04. D Berlin – Musik & Frieden

27.04. D Munich – Impericon Festival @ Backstage

28.04. D Leipzig – Impericon Festival @ Messe

29.04. D Hanover – Faust

30.04. NL Sneek – Het Bolwerk

— WCAR Headlining —

02.05. UK Nottingham – Rescue Rooms

03.05. UK Bristol – The Fleece

04.05. UK Glasgow – Cathouse

05.05. UK Manchester – Night People

06.05. UK Leeds – The Key Club

08.05. UK London – Underworld

— WCAR Headlining —

09.05. B Antwerp – Zappa*

10.05. D Trier – Mergener Hof*

11.05. D Stuttgart – clubCANN*

12.05. I Pinarella – Rock Planet Club*

*no We Came as Romans

^no Polaris / The Plot in You

Pressestimmen: EMP Online:

„Parkway Drive und Bring Me The Horizon dürfen sich warm anziehen, wenn ihnen der Nachwuchs derart heftig in den Allerwertesten tritt und die Hormone einer Armee von Metalcore-Jüngern und Mädels in Circle-Pits versetzen wird“ Legacy:

„Verdammt starker Einstand!“ Metal Hammer:

„Was Auale ins Mikro ablässt, sorgt tatsächlich für Gänsehautmomente und verleiht dieser Band eine neue Dimension.“ Musix:

„Definitiv internationales Niveau.“ Napalm Mag:

„Ein Neuanfang, der Großes verspricht!“ SLAM:

„Haben sich ihren Status redlich verdient!“ VISIONS:

„Ihr Pop-Appeal ist die größte Stärke der Recklinghausener!“ Westzeit:

„Ein ganz dicker Schritt nach vorne!“

Alazka sind:

Tobias Rische | Gesang

Kassim Auale | Gesang

Dario Sanchez | Gitarre

Marvin Bruckwilder | Gitarre

Julian Englisch | Bass