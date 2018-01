Mother Misery: Video zu Ashes Of Your Crown

Das neue Mother Misery-Video zu Ashes Of Your Crown ab heute online!



Schwedens finest Supersonic Rockers Mother Misery sind zurück mit ihrer neuen Single.

Nach einigen erfolgreichen Alben (u.a. 10x Dynamit im Rock Hard) präsentiert die Band ihre neue Single Ashes Of Your Crown vom Album Megalodon, welches am 12.01.2018 via Transubstanc Records als CD, Vinyl und Digital erscheinen wird.

