Mother’s Cake: Musikvideo zur neuen Single „Crystals In The Sky“

Mother’s Cake veröffentlichen nach Toxic Brother mit Crystals In The Sky die zweite Singleausklopplung aus dem kommenden Album „Cyberfunk!“, das am 18.09. via Membran erscheinen wird. Ein Psych-Track mit Half-Time-Strophen, himmlischen Harmonie-Chören, teuflischen Riffs und einem Horizont voll Delay:

Crystals In The Sky ist ein psychedelischer Trip durch die Unendlichkeit des Weltalls. In einem farbenfrohen, euphorischen Zustand geht die Reise los und führt durch fraktale Welten. Man mische verschiedenste, von fraglicher Herkunft stammende Substanzen und nehme sie ein, aber bloß nicht den Groove vergessen, der muss natürlich immer mit von der Partie sein. Ein Song, der ein warmes „throwback Gefühl“ auslöst aber zugleich den Klängen der Gegenwart auf der Spur ist.

Die erste Singleauskopplung Toxic Brother hat schon einiges an Staub aufgewirbelt. Mit Crystals In The Sky und der zeitgleich startenden Album Pre-Order soll die Reise weitergehen. Ein Video zu Single wird es ebenfalls geben. Im Oktober, November und Dezember geht es für das Trio auf eine ausgedehnte Tour im deutschsprachigen Raum:

22.10 DE-München, Strom

23.10 DE-Dresden, Beatpol

25.10 DE-Berlin, Casiopeia

27.10 DE-Köln, Blue Shell

28.10 DE-Bochum, Rockpalast

29.10 DE-Stuttgart, Universum

30.10 DE-Frankfurt, Nachtleben

31.10 DE-Hamburg, Headcrash

20.11 CH-Bern, Gaskessel

21.11 AT-Dornbirn, Conrad Sohm

27.11 AT-Linz, Posthof

28.11 AT-Innsbruck, Treibhaus

04.12 AT-Graz, PPC

07.12 AT-Klagenfurt, Mammut Club

09.12 AT-Salzburg, Rockhouse

10.12 AT-Wien, WUK

https://www.motherscake.com

https://www.facebook.com/motherscake