Über Pretty In Noise stellt das groovige Doom-Prog Trio Moto Toscana einen weiteren Track als Video aus ihrem selbst betitelten Debütalbum vor, das Ende August über Tonzonen Records erscheint.

Willkommen in der Welt von Moto Toscana. Sludgefunk Doomdisco – melodisch tragender Gesang, kompromisslos tighte, grooveorientierte Drums und eine verzerrte Basswand beschwören den intensiven Sound des Trios. Die Band braut eine letztlich vollkommen eigenständige Mischung, die sich nicht nur bei Doom, Stoner & Prog, sondern eben auch ausführlich beim Funk bedient. Und spätestens live räumt die Kombination von Gitarrenlosigkeit und Monstersound die letzten Zweifel weg, denn nicht einmal der allerdickste Sound braucht mehr als drei Leute und vier Saiten.

Tracklist:

1. Sickandtwisted

2. Sweet Demise

3. Craving

4. Dolorous

5. Never Over

6. All Of It

7. Ride

8. Exclusive

9. Among The Dead

Moto Toscana sind:

Andy Versus – Vocals

Michi Witt – Bass

Chrisch Linke – Drums

Facebook: http://www.facebook.com/mototoscana

Bandcamp: https://mototoscana.bandcamp.com

Label Official: https://www.tonzonen.de