Motörhead – 1979

Fazit

Wenn man so was wie 1979 von Motörhead auffährt, muss es einfach perfekt sein und den Fan erreichen wie berühren. Mit knapp 130 Euro kein ganz billiges Vergnügen, umso wichtiger ist die Qualität, die einen potenziellen Käufer positiv überzeugen muss. Auf den Punkt gebracht: Lemmy wird nicht noch mal den Grabdeckel heben, um die Schöpfer an den Haaren entlang durch L.A. zu ziehen. Solche Boxen kommen zur Zeit sehr gut an, warum nicht auch bei dieser Legende? Das alle Seiten was davon haben, bleibt ein Fakt und die Tatsache, dass es am Ende des Jahres herausgebracht wird, wo alle am meisten Geld im Portemonnaie haben, steht auf einem anderen Blatt Papier. Trotz des finanziellen Interesses kann man schlussendlich sagen, dass die wichtigste Gruppe, der eigentliche Konsument, nicht über den Tisch gezogen wird.



Anspieltipps: Overkill und Iron Horse