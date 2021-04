Motörheads Louder Than Noise… Live in Berlin, VÖ am 23.4.2021 kommt mit der nächsten Single/Video Rock It. Schon möglich, dass es dich aus den Socken haut, wenn du es hörst und siehst. Vom 6ten Studio Album der Band, der 1983er Veröffentlichung Another Perfect Day. Rock It hat alles, was man von Motörhead erwartet: Drive, den Groove, die Härte, das Brüllen und den bluesigen Stolz – der Motörsound, der durch die Live Aufnahme noch sichtbarer wird.

Mehr zum kommenden Release: