Motorjesus: gehen auf „Race To Resurrection“ Tour / Album steigt auf #42 in die Charts ein

Bei Motorjesus geht es Schlag auf Schlag! Nachdem ihr neues Album Race To Resurrection frisch auf #42 in die Deutschen Albumcharts eingestiegen ist, kündigt die Band bereits heute die Tour zum Album an.

Motorjesus – Race to Resurrection Tour

Präsentiert von ROCK HARD, GUITAR, KULTURNEWS, METAL.DE & DRAGON PRODUCTIONS

07.07.2018 DE – Höchstenbach, Fun & Crust

13.07.2018 DE – Neukirchen-Vluyn, Dong Open Air

18.08.2018 DE – Dormagen, Rock N Roll Slam

19.10.2018 DE – Hamburg, Bambi Galore

20.10.2018 DE – Kassel, Fiasko

16.11.2018 DE – Saarbrücken, Studio 30

17.11.2018 DE – Andernach, A Chance for Metal

22.11.2018 DE – Mannheim, MS Connexion Complex

23.11.2018 DE – Reichenbach, Die Halle

24.11.2018 DE – Rheine, Hypothalamus

06.12.2018 DE – Hannover, Lux

07.12.2018 DE – Oldenburg, Cadillac

08.12.2018 DE – Oberhausen, Ruhrpott Metal Meeting

29.12.2018 DE – Meppen, Christmas Metal Meeting

28.12.2018 DE – Crailsheim, Dynamite Night

03.01.2019 DE – Nürnberg, Hirsch

04.01.2019 DE – München, Backstage

01.02.2019 DE – Berlin, Cassiopeia

02.02.2019 DE – Leipzig, Hellraiser

Tickets ab sofort im VVK!

Weitere Shows:

Die Presse ist begeistert von Race To Resurrection:

Stilistisch zwischen Rotzrock, Classic-Metal und Hardrock hauen die Jungs einem so treibende Granaten wie King Collider oder Burning Black um die Ohren oder streifen mit der Midtempo-Ballade The Infernal gar Alice-in-Chains– und The-Who-Gefilde und huldigen mit Metal-Rock-Monstern wie Awaken The Tyrants ihren klasischen Metal-Roots. – GUITAR (Album des Monats!) Race to Resurrection ist ein vielfältiges Album, das von Chris Birx‘ intensivem Gesang zusammengehalten wird und förmlich den Sommer heraufbeschwört. – ROCKS …ein starkes Album, das nicht nur „value for money“ bietet, sondern auch eine beseelt aufspielende Band, die von Dan Swanö erneut bestens in Szene gesetzt wurde. – ROCK HARD (Soundcheck #3) Dicke Riffs mit feinen Querverweisen in die Jahrbücher des Rock’n’Roll, starke Vocals mit reichlich Rotz und hohem Melodiegehalt, mächtige Beats mit sackstarkem Kopfnick-Faktor – hier passt alles nach wie vor hervorragend beisammen und birgt genügend Überraschungen, um noch ne Extrarunde zu drehen. Gelungen! – WESTZEIT Für mich haben Motorjesus mit Race To Resurrection jedenfalls eine erstklassige Sommerscheibe für die Karre abgeliefert. Würde mich sehr wundern, wenn ihnen der Platz dieses Jahr noch streitig gemacht würde. – LAUT.DE Die Hitdichte ist nahezu ausgeschöpft, mehr geht nicht. – METALNEWS.DE Klasse Album, meine Erwartungen wurden fast übertroffen. Sehr abwechslungsreich und man muss der Band (trotz der Abgänge) bescheinigen, dass sie sich noch einmal weiterentwickelt hat. Starke Songs, hoher Wiedererkennungswert – top… – KING-ASSHOLE.DE

Hier könnt ihr Race To Resurrection bestellen.

Motorjesus online:

https://www.facebook.com/motorjesus/

http://www.motorjesus.net

