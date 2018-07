Johnny Marr kündigt im Rahmen seiner CALL THE COMET Tour 2018 weitere Tourtermine an. Im Dezember wird er mit seiner Band für vier Shows nach Deutschland und Österreich kommen:

01.12 – Wien (AT), Flex

02.12 – München, Technikum

03.12 – Köln, Gloria Theater

05.12 – Hamburg, Grünspan

‚Call The Comet‘ erschien am 15. Juni via New Voodoo Records/ADA.

Kommentare

Kommentare