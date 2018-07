ENEMY INSIDE sind 2017 in Aschaffenburg von Nastassja Giulia (Gesang) und Evan K (Gitarre) gegründet worden. Durch ihre breit aufgestellte Experimentierfreudigkeit fanden sie ihren ganz eigenen Sound – irgendwo zwischen „Dark Rock“ und „Modern Metal“. Die Musik beherbergt einen geheimnisvollen Zusammenklang, bei dem die vor Kraft strotzende weibliche Lead-Sängerin mit agressiven Arrangements und catchy Refrains interagiert. ENEMY INSIDE erinnern an Bands wie Evanescence, Lacuna Coil, Amaranthe, Delain, HIM etc.

ENEMY INSIDE ist:

Nastassja Giulia – Gesang

Evan K – Lead-Gitarre

David Hadarik – Rhythmusgitarre

Dominik Stotzem – Bass

Feli Keith – Schlagzeug

Zum Signing sagt Sängerin Nastassja Giulia: „Eines der wichtigsten Dinge in der Musikindustrie ist den richtigen Partner zu finden, der an dich glaubt, dir vertraut und der dich unterstützt! Wir sind mehr als glücklich zu verkünden, dass wir ebendiesen Partner gefunden und einen weltweiten Plattenvertrag mit Rock Of Angels Records unterzeichnet haben. Dort erscheint unser Debüt-Album im September 2018. Seid gespannt auf mehr!“

