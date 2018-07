“Detektivarbeit der alten Schule!“

Filmtitel: Der junge Inspektor Morse (Staffel 3)



Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 360 Minuten

Genre: Krimi, Polizei-Serie, Drama

Release: 23. März 2018



Regie: Diverse

Drehbuch: Russell Lewis

Produktion: Mammoth Screen und Masterpiece für ITV/ Edel Germany GmbH

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren

Schauspieler: Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw, Jack Laskey, Seah Bigby, Dakota Blue Richards, Abigail Thaw



Inspector Morse, eine Figur aus der Feder des englischen Bestsellerautors Colin Dexter ist bis heute eine der weltweit erfolgreichsten britischen Krimiserien. Morse (John Thaw) liebte Kreuzworträtsel, englische Literatur, Wagner, seinen roten Jaguar und Ale.

Seit 2012 läuft in Großbritannien das Inspector Morse-Prequel Endeavour (in Deutschland seit 2017 unter dem Titel Der junge Inspektor Morse), in der Endeavour Morse als noch unerfahrener und höchst unkonventioneller Assistent seines Vorgesetzten und Mentors Inspector Fred Thursday den Polizeidienst in Oxford beginnt.

Das Prequel Der junge Inspektor Morse erfreut sich hierzulande außerordentlicher Beliebtheit und sorgt seit dem Serienstart im Jahr 2017 auf ZDFneo bei annähernd einer Million Zuschauer für jede Menge „Morse“zeichen.

Die 3. Staffel von Der junge Inspektor Morse verbirgt zahlreiche Reminiszenzen und Anspielungen an Filmklassiker wie Der große Gatsby und Die Reifeprüfung, aber auch Dirty Harry und sogar Der weiße Hai, so wie die gesamte Serie von Drehbuchautor Russell Lewis als optisches Kreuzworträtsel konzipiert wurde. Selbst im Originalabspann sind noch liebevolle kleine „Eastereggs“ versteckt; schon die Titelmelodien von Inspector Morse und Endeavour basieren auf dem Morsecode für M-O-R-S-E (www.youtube.com/watch?v=u20sVtCxf_8). Und selbstverständlich machte sich Morse-Erfinder Colin Dexter, wie schon in einigen Lewis-Folgen, bei Der junge Inspektor Morse den Spaß, in allerbester Hitchcock-Manier in kleinen Szenen aufzutauchen…

Nach den tragischen Ereignissen am Ende von Staffel 2, die DI Thursday (Roger Allam) fast das Leben gekostet und DC Endeavour Morse (Shaun Evans) unter Mordverdacht ins Gefängnis gebracht hatten, zieht sich Morse zunächst vom Polizeidienst zurück und sinniert über seine berufliche und persönliche Zukunft… Doch schneller als ihm lieb ist, wird er wieder mit einem brutalen Verbrechen konfrontiert, und der genesene Thursday bittet Morse um Hilfe…

Morse kann natürlich nicht aus seiner Haut, und da eine Frauenleiche in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gefunden wird, findet er sich schon bald wieder mitten in den Ermittlungen. Mit seinem scharfen Verstand gelingt ihm die Auflösung wahrlich in stets letzter Minute – immer wieder mit einem absolut überraschenden und so nie vorhersehbaren Finale der jeweiligen Fälle. Die Handlungen sind spannend und nicht vorhersehbar.

Die Serie spielt in den 60ger Jahren in England und ist wunderbar mit Kostümen, Fahrzeugen usw., ausgestattet. Egal ob die Autos, Busse oder Darsteller mit deren Frisuren, Kleidung, Lebensumfeld und Moralvorstellungen, beim Ansehen der vier je um die eineinhalb Stunden laufenden Folgen fühlt man sich inmitten der 60er.

Der junge Inspektor Morse (Staffel 3) Fazit: Dem 1980 in Liverpool geborenen Shaun Evans kauft man die von ihm verkörperte Rolle als Der junge Inspektor Morse von der ersten Minute der Reihe an ab. Zusammen mit spannenden Kriminalfällen, Oxford als wunderbare Kulisse und der unverkennbaren Opernmusik, die einfach zu Morse gehört, ist auch diese dritte Staffel gelungene Fernsehunterhaltung, die das hohe Niveau der Vorgängerstaffeln halten kann und unbedingt Lust auf mehr macht! Maren J. 8.5 2018-07-02 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

