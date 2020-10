My Dying Bride – Macabre Cabaret (EP)

Artist: My Dying Bride

Herkunft: Halifax, England

Album: Macabre Cabaret (EP)

Spiellänge: 21:56 Minuten

Genre: Doom Metal, Death Metal, Folk Metal

Release: 20.11.2020

Label: Nuclear Blast Records

Links: http://www.mydyingbride.net/

http://www.facebook.com/mydyingbrideofficial

Bandmitglieder:

Gesang – Aaron Stainthorpe

Gitarre – Neil Blanchett (Live Support)

Gitarre – Andrew Craighan

Bassgitarre – Lena Abé

Keyboard, Geige – Shaun Macgowan

Schlagzeug – Jeff Singer

Tracklist:

Macabre Cabaret A Secret Kiss A Purse Of Gold And Stars

Was ist denn mit Aaron los? Erst am 06.03.2020 erschien mit The Ghost Of Orion (Klick) das letzte Langeisen und nun schon wieder etwas Neues? Der Grund für das schnelle Release dürfte jedem klar sein. Auf die Bandgeschichte und die fünfjährige Schaffenspause gehen wir ausführlich im Review zu The Ghost Of Orion ein. So bleiben hier nur die gut 20 Minuten Musik, welche uns Aaron und seine Mitstreiter für die herbstliche Stimmung liefern.

Das makabre Kabarett besetzt die Hälfte der gesamten Laufzeit der EP. Das Kabarett schreddert im typischen Style der Engländer los, Aaron mal klar und mal wütend guttural. Nach ca. dreieinhalb Minuten wird das Tempo herausgenommen, für ca. 90 Sekunden sind akustische Instrumente zu hören. Das Intermezzo durchbrechen schneidende Saiten und Aarons Klargesang, bis das nächste akustische Intermezzo ansteht und erneut von den Saiten beendet wird. In dem Style walzt sich die Nummer aus den Boxen in Richtung Trackende. A Secret Kiss verzichtet auf akustische Intermezzos, tief dunkler Death Doom verbreitet herbstliche Tristesse. Größtenteils ist Aaron klar unterwegs, seine wütenden, gutturalen Screams geben dem Teil eine gute Note. A Purse Of Gold And Stars begrüßt mich mit Pianoklängen und schleppt sich mühselig über mehr als fünf Minuten vorwärts. Da fehlt mir dann das metallische Element, wir sind also mit Folk Metal / Dark Rock wieder bei den Veränderungen, welche auch beim Langeisen aus dem März zu vernehmen waren. Nach etwas mehr als 20 Minuten ist der Spaß dann auch schon vorbei.