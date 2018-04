My Super Sweet 16 (30. Jubilee) mit Purify, Godslave und Eradicator am 27.04.2018 im Alexander The Great (ATG) in Mainz (Vorbericht)

Bands: Purify, Godslave, Eraticator

Ort: Alexander The Great (ATG), Hintere Bleiche 8, 55116 Mainz

Datum: 27.04.2018

Kosten: Unbekannt

Genre: Thrash Metal

Veranstalter: Hardrockclub „Alexander The Great“ und die Bands

Link: https://www.facebook.com/events/1691955924158226/

Am 27.04.2018 gibt es im ATG in Mainz einen genialen Thrash Metal Abend der Underground Extraklasse! Da heißt es Thrash, Thrash, Thrash – Bang or die!

Gleich 3 hochkarätige Bands des (lokalen) Metal Undergrounds spielen auf!

Purify, die Reference Class A – Thrashmetal Band aus Mainz / Wiesbaden, wird endlich mal wieder vor heimischen Fans aufspielen. Sie nennen Bands wie Exodus, Overkill, Megadeth, Forbidden und Demolition Hammer als ihre größten Einflussgeber. Mittlerweile über die Region bekannt für ihre legendären Mett and Greets, mit denen sie sich kulinarisch über Wasser halten. Sänger Mönch ist manchmal in seinen Erzählungen in den Songpausen nicht zu stoppen, so dass die restlichen Bandmitglieder auch schon mal die Songs ohne ihn beginnen müssen. Heraus kommt dabei ein überaus spaßiger und bodenständiger Thrash Metal, der auf lange Liveerfahrung der Band fußt.

Am gleichen Abend werden die Thrasher von Godslave und Eradicator im Rahmen der Backpfeiffen Tour 2018 ihre von mir hochgelobten Alben Reborn Again (Godslave) und Into Oblivion (Eradicator) promoten.

Godslave machen irgendwie ein recht eigenständige Sache. Sie sind kaum einer Area zuzuordnen. Daher fällt für mich das Ganze mal so unter Muffländer Thrash Metal. Das Album habe ich ja bereits rezensiert. Da bin ich mal gespannt auf die Live Umsetzung. Hier geht es zur Rezension.

Eradicator aus dem Sauerland spielen authentischen Old School Thrash. Einem Trend haben sie sich in ihrer vierzehnjährigen Bandgeschichte nie unterworfen. Das Album Into Oblivion wurde ebenfalls bereits von mir rezensiert. Hier geht es zur Rezension.

Von der Veranstaltung existieren im Vorfeld zwei verschiedene Poster. Eins von Purify und eins von der Backpfeiffen Tour von Godslave und Eradicator. Beide möchte ich euch nicht vorenthalten!

Für den 27.04.2018 ist im ATG eine Menge Spaß und tolle Mucke angesagt. Da können sich die Headbanger schon drauf freuen. Also kommt hin und supportet euren (lokalen) Underground!

