Nailed To Obscurity: Unterschreiben bei Nuclear Blast und arbeiten an neuem Album

Nailed To Obscurity: Unterschreiben bei Nuclear Blast und arbeiten an neuem Album

Die richtige Nische zu suchen, zu finden und zu besetzen, ist ein aufwändiges Unterfangen, an dem schon so manche Band gescheitert ist. NAILED TO OBSCURITY haben dieses Kunststück nicht nur musikalisch gemeistert, sondern nun auch noch einen neuen Plattenvertrag unterschrieben. So freut sich Nuclear Blast, die Truppe fortan einen Teil seines breitgefächerten Rosters nennen zu können.

Seit mehr als zehn Jahren erarbeiten sich die norddeutschen NAILED TO OBSCURITY durch ihren Stil zwischen Melodic Death Metal, Doom und progressiven Einflüssen einen stetig wachsenden Namen durch eben jene Herangehensweise. Mit ihrem Underground-Debüt »Abyss…« setzten sie bereits ein erstes Ausrufezeichen, vor allem waren es aber ihre Alben »Opaque« (2013) und das letztjährige »King Delusion«, die sie große Schritte haben machen lassen. Ihre melancholischen Songs, die nie die nötige Härte vermissen lassen, schaffen stets eine eigene Dynamik, die Hörer unmittelbar in ihren Bann zieht und sie dort jeden Ton und jede Zeile durchleben lässt. Diese Magie überzeugte auch die Festivalbesucher auf dem Wacken Open Air, dem Summer Breeze, dem Party.San Open Air sowie Besucher ihrer letztjährigen Europatour als Mainsupport von DARK TRANQUILLITY oder weiterer Auftritte, u.a. an der Seite von etablierten Größen wie ARCH ENEMY oder PARADISE LOST.

Aktuell arbeitet das Quintett an neuem Material für sein kommendes Album und ist stolz, dieses bei Nuclear Blast veröffentlichen zu können: „Wir können kaum in Worte fassen, wie sehr wir uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Nuclear Blast freuen. Von nun an Teil dieses großartigen Rosters voller legendärer und einflussreicher Bands und Künstler zu sein, ist für uns ein wahrgewordener Traum! Wir sind uns sicher, in Nuclear Blast einen perfekten Partner gefunden zu haben und können es kaum erwarten, gemeinsam ein neues, spannendes Kapitel in der Geschichte von NAILED TO OBSCURITY aufzuschlagen!“

Freut Euch schon jetzt auf die neuen Soundlandschaften von NAILED TO OBSCURITY!

Weitere Infos folgen in Kürze.

—

NAILED TO OBSCURITY live:

28.04. D Nordenham – Metal Homecoming III

05.05. A Trofaiach – Feel the Noise Festival

29.06. D Manslagt – Let the Bad Times Roll Open Air

30.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

07.07. D Nordheim – Sunstorm Festival

Weitere Shows werden schon bald angekündigt…!

NAILED TO OBSCURITY sind:

Raimund Ennenga | Gesang

Jan-Ole Lamberti | Gitarre

Volker Dieken | Gitarre

Carsten Schorn | Bass

Jann Hillrichs | Schlagzeug

Kommentare

Kommentare