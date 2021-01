Nandi Bushell: 10-Jährige spielte Geburtstagsständchen für Led Zeppelins Jimmy Page

Wer von euch kann sich noch an die 10-jährige Nandi Bushell aus dem britischen Ipswich erinnern?

Im letzten Jahr lieferte sich die kleine Drum-Machine ein grandioses Schlagzeugduell mit Foo Fighters Frontmann und Ex-Nirvana Drummer Dave Grohl und wurde so zu einer echten YouTube-Größe. Die ganze Welt konnte virtuell an dem Schlagabtausch teilnehmen und die erst 10-jährige Schülerin eroberte die Herzen ihrer Zuhörer im Sturm. Letztendlich gratulierte Grohl ihr zum Sieg und schrieb Nandi sogar einen eigenen Song.

Das kleine Allround-Talent spielt trotz seines jungen Alters bereits mehrere Instrumente und bekam sogar von Rage Against The Machine Gitarrist Tom Morello eine Gitarre geschenkt, nachdem sie Guerrilla Radio der US-Alternative Metal/Crossover-Combo gecovert hatte. Zwischenzeitlich konnte sie sogar ihre erste eigene Single Gods And Unicorns veröffentlichen.

Nun sorgte die junge Musikerin erneut für Aufsehen, denn sie gratulierte Led Zeppelin Gitarrist Jimmy Page am 9. Januar mit einem Immigrant Song-Ständchen zum 77. Geburtstag. Die Schülerin kommentiert ihre arschcoole Performance wie folgt: „Das erste Mal, dass ich den Immigrant Song gehört habe, war im Film School of Rock …, der beste Film überhaupt! John Bonham und sein Sohn Jason Bonham sind beide unglaubliche Drummer. John Paul Jones, Jimmy Page und Robert Plant, ihr seid auch der Wahnsinn! Led Zeppelin sind so, so, so gut! Ich hoffe, ihr mögt den Loop, den ich für euch gemacht habe.“