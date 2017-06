Die kubanischen Black Metaller Narbeleth haben ein neues Album angekündigt! Es wird Indomitvs heißen und Ende September via Folter Records erscheinen. Derzeit wird noch der Gesang aufgenommen, bevor das Album anschließend von Ole Hartvigsen (KAMPFAR) gemastert wird. Es gibt schon einmal eine vorläufige Tracklist:

1. The Distortion of Life

2. When the Sun has Died

3. The Lower Point of the Star

4. Herald of the Dawn

5. The First to Rise

6. Via Profane Crafts

7. Sinister Laberynths of Human Soul

